El refugio de Luis de la Fuente (64 años) tiene un casco histórico BIC y una fiesta de Interés Turístico Nacional: "Digo muy orgullosamente que soy de este pueblo"

Luis de la Fuente está ante el reto de su vida: ganar el Mundial con España. El seleccionador es consciente de que no es nada fácil, ya que solo se ha conseguido una vez en la vida, concretamente en 2010. Sin embargo, el técnico confía plenamente en los 26 jugadores que ha convocado para lograr la segunda estrella.

El estrés y la responsabilidad de preparar un Mundial son altos, por eso Luis de la Fuente, siempre que ha podido durante este tiempo, ha acudido a su refugio ideal para desconectar y alejarse del ruido mediático: su pueblo, Haro, en La Rioja.

En una entrevista que concedió al medio 'Haro Digital', el seleccionador admitió que "para mí Haro es mi refugio, mi descanso, mi paz". Aparte, no dudó en reconocer que "yo digo muy orgullosamente que soy de pueblo, porque Haro es mi pueblo".

"Tengo unos orígenes normales, los de una persona de pueblo que disfrutó de una infancia maravillosa", expuso.

Luis de la Fuente, durante un partido de España / Alberto Estévez / EFE

Haro, el pueblo más importante de La Rioja

El pueblo de De la Fuente está situado en el noroeste de la comunidad autónoma de La Rioja, siendo la localidad más importante y popular de la comarca de la Rioja Alta. Aproximadamente, tiene una población de 12.167 habitantes.

Una de las joyas de la corona de la localidad es su casco antiguo, más conocido popularmente como 'La Herradura', que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico en 1975.

Así es el centro de Haro / Google

En las calles céntricas de la localidad se puede ver cómo se conserva la estructura urbana medieval y los accesos francos a la antigua villa, como los restos del frente de muralla y el torreón junto a la puerta de San Bernardo.

Paseando por el centro de Haro destacan dos monumentos: la basílica de Nuestra Señora de la Vega y la iglesia de Santo Tomás Apóstol, que se encuentran entre los lugares más visitados de la ciudad por los turistas.

Hace poco, el Parlamento de La Rioja también ha avanzado en la declaración como BIC de su plaza de toros.

La plaza de toros de Haro / Google

Así es la fiesta popular de Haro

La localidad riojana acoge una de las fiestas más populares de España, en la que miles de personas se reúnen en las calles para celebrar la Batalla del Vino de Haro, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La Batalla del Vino de Haro / SPORT

Esta celebración tiene lugar cada 29 de junio en los Riscos de Bilibio, a unos 6 kilómetros de la ciudad de Haro. Su dinámica recuerda a la de los Sanfermines, ya que es obligatorio vestir de blanco y llevar el tradicional pañuelo rojo.

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Sin embargo, en pocos minutos, los presentes acaban completamente teñidos de morado. La Batalla del Vino supone el broche final, pero se enmarca dentro de las Fiestas Patronales de San Juan, San Felices y San Pedro, que se celebran del 24 al 29 de junio.