La Selección Española ya es una de las semifinalistas del Mundial 2026 tras vencer a Bélgica por 2-1. El primer tanto llegó de la mano de Fabián Ruiz, que en el minuto 30 firmó un disparo que reafirmó su peso en el equipo y devolvió a su pueblo natal al foco mediático. Su actuación, más allá del terreno de juego, vuelve a poner en valor el lugar que lo vio crecer.

A este impulso profesional se suma un momento personal decisivo: su pareja, Rosa Pereira, está embarazada de su primer hijo, un niño al que llamarán Bertín. Un horizonte familiar que acompaña su madurez futbolística y que añade estabilidad emocional a su rendimiento en el césped.

Los Palacios y Villafranca: el origen que explica su carácter competitivo

El municipio sevillano donde nació Fabián es una tierra que combina tradición, trabajo y una identidad marcada por el deporte. Allí también crecieron Gavi y Jesús Navas, tres nombres que en 2023 se proclamaron campeones de la Nation League y que situaron al pueblo en el mapa internacional como una cantera de talento.

Fabián Ruiz, Gavi y Jesús Navas / Archivo

Los Palacios y Villafranca sostiene una de las producciones hortícolas más potentes de Andalucía. Cada año salen de sus campos alrededor de 16 millones de tomates, una cifra que refleja la fortaleza de su sector agrícola y el peso que este tiene en la economía local. La tradición campesina, profundamente arraigada, continúa marcando el ritmo diario del municipio y definiendo parte de su identidad.

Los Palacios y Villafranca / Archivo

El municipio ha logrado consolidarse como referente nacional en la fabricación de sillas de alta durabilidad, un producto que ha trascendido fronteras y que se ha convertido en símbolo de su capacidad industrial. Este sector, que combina artesanía y tecnología, aporta estabilidad económica y proyecta la imagen de un pueblo que sabe transformar su experiencia en excelencia productiva.

Un foco de atracciones de feria

La localidad también destaca por su especialización en la producción de atracciones de feria, un ámbito en el que empresas palaciegas abastecen a buena parte de Andalucía y del resto de España. Este tejido industrial, tan singular como arraigado, ha convertido al municipio en un punto clave para el diseño y fabricación de estructuras festivas que recorren el país.

Fabián dejó su puesto a Pedri en el segundo tiempo del España-Bélgica / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Los Palacios y Villafranca es, además, un territorio donde el fútbol forma parte de la vida cotidiana. De sus calles han salido algunos de los jugadores más influyentes del panorama español contemporáneo, consolidando al municipio como una auténtica cuna de talento deportivo. La presencia de figuras como Fabián Ruiz, Gavi o Jesús Navas confirma la fuerza de una cultura futbolística que se transmite de generación en generación.

Un destino que explica el talento

Visitar Los Palacios y Villafranca es recorrer las calles donde se formaron tres campeones internacionales y entender el entorno que ha moldeado a Fabián Ruiz.

Un lugar que combina trabajo, tradición y pasión por el fútbol, y que hoy vuelve a resonar gracias al mejor momento profesional y personal del centrocampista.