Las redes estallan con la afirmación de Juan Carlos Rivero: "El director deportivo del Barça es Luis de la Fuente"

Juan Carlos Rivero, voz principal de RTVE en los partidos de la selección española, ha encendido el debate futbolístico con unas declaraciones realizadas en un directo de Twitch junto a Siro López y Nacho Palencia. El periodista ha asegurado que el Barça sigue la pista de los jugadores que Luis de la Fuente potencia en la selección, hasta el punto de afirmar que "el director deportivo del Barça, sin quererlo, es Luis de la Fuente".

Rivero explicó que, según su visión, el club azulgrana se fija en los futbolistas que el seleccionador impulsa con España: "Lo que el seleccionador hace con España, el Barça va detrás y trata de ficharlo". Añadió incluso que "si vais cogiendo todos los jugadores que Luis de la Fuente mejora en la selección…", insinuando que la influencia del técnico riojano es determinante en la planificación deportiva culé.

Los internacionales del Barça en la selección española

El periodista utilizó como ejemplo la amplia representación azulgrana en la última convocatoria de La Roja.

Entre los jugadores del Barça que han participado con España, Rivero hacia referencia a: Eric García, Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Gavi, Ferran Torres, Joan Garcia y Dani Olmo, este último el único que ya estaba en la selección antes de llegar al club. Fermín López, recordó, no pudo acudir por lesión.

Sin embargo, el argumento de Rivero carece de validez porque se basa en un dato falso. Todos los jugadores del Barça que han ido al Mundial de España, excepto Dani Olmo, ya formaban parte del FC Barcelona antes de que Luis de la Fuente los convocara. Es decir, ninguno de ellos fue fichado por el club a raíz de su rendimiento con la selección, como sugiere el comentarista.

Por tanto, la idea de que "el Barça ficha todo lo que De la Fuente mejora" no se sostiene: la selección llamó a jugadores que ya estaban en el Barça, no al revés. La relación causal que plantea Rivero es inexistente y contradice los hechos.

Una polémica inflada por una premisa incorrecta

Las palabras de Rivero han generado ruido mediático, pero su planteamiento no resiste la comprobación factual. El Barça no ha fichado "todo lo que De la Fuente mejora", sino que La Roja ha convocado a futbolistas que ya crecían, se formaban o se consolidaban en el club.

La idea de que Luis de la Fuente actúa como director deportivo del Barça es, por tanto, una afirmación sin fundamento y basada en una lectura errónea de la realidad.