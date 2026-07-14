MUNDIAL 2026
Las redes se ceban con un ex del Barça en el Francia-España: "Lamine controla el balón en el área..."
La selección española vuelve a una final del Mundial después de 16 años
No era la favorita, pero España ha vuelto a dar una nueva lección de juego colectivo, dejando atrás las individualidades de Francia, especialmente de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, y volverá a disputar una final de la Copa del Mundo 16 años después. La selección de Luis de la Fuente se verá las caras contra el ganador del encuentro entre Inglaterra y Argentina.
Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no tardaron en reaccionar, tanto a la eliminación de la selección francesa como al error grosero del lateral Lucas Digne, entre otros temas. De inmediato, X, antes conocido como Twitter, se llenó de comentarios y bromas sobre el bajo rendimiento del exjugador del FC Barcelona y reciente fichaje del PSG durante la semifinal.
El máximo señalado, Digne:
- Giro inesperado con el futuro de Raphinha en el Barça
- ¡Acuerdo total para el fichaje de Bisiwu por el Barça!
- La cláusula millonaria que empuja a Ferran Torres fuera del Barça
- La carta del Barça para fichar a Julián: el Atlético necesita vender por más de 80 millones
- Deco abrió la caja de los truenos en el Newcastle
- Giro de guion con la renovación de Vinicius
- Oscar desvela cómo el Barça intentó ficharlo tras su fortuna en China: 'Querían que jugara gratis
- ¡El Arsenal aprieta para cerrar el fichaje de Julián Álvarez!