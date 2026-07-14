Las redes se ceban con un ex del Barça en el Francia-España: "Lamine controla el balón en el área..."

No era la favorita, pero España ha vuelto a dar una nueva lección de juego colectivo, dejando atrás las individualidades de Francia, especialmente de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, y volverá a disputar una final de la Copa del Mundo 16 años después. La selección de Luis de la Fuente se verá las caras contra el ganador del encuentro entre Inglaterra y Argentina.

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no tardaron en reaccionar, tanto a la eliminación de la selección francesa como al error grosero del lateral Lucas Digne, entre otros temas. De inmediato, X, antes conocido como Twitter, se llenó de comentarios y bromas sobre el bajo rendimiento del exjugador del FC Barcelona y reciente fichaje del PSG durante la semifinal.

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El máximo señalado, Digne: