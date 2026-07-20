Un recuerdo de la selección española para María Caamaño

Durante la celebración en Cibeles del título mundial ganado el domingo en Estados Unidos, los jugadores de la selección española tuvieron un emotivo recuerdo para María Caamaño, la niña de Salamanca que falleció a los trece años el pasado mes de abril por un sarcoma de Ewing y que era una gran seguidora de la selección española. María tenía relación con algunos futbolistas de la selección española e incluso celebró con ellos la Eurocopa ganada por los de Luis De la Fuente hace dos años.

Fueron Rodri y Baena los jugadores que se acordaron de ella y que hicieron extensivo el recuerdo a todos los presentes en Cibeles. María era conocida por los jugadores de la selección española como la "princesa futbolera guerrera" y ha estado muy presente durante todo el Mundial en la concentración del combinado español. Su fotografía presidió varios espacios comunes del hotel donde se concentró el equipo durante la primera fase de la competición.

Baena guarda una especial relación con la familia de la niña y ya explicó en su momento que su lucha servía de ejemplo para los jugadores de la selección y que por ello su imagen estaba presente en el hotel de concentración. "Fue una sorpresa muy bonita. Hablo muchísimo con la familia y para gente como Ferran, Pedri y yo, que tenemos mucha relación con ellos, ha sido un detalle muy bonito", afirmó.

Baena subrayó que la presencia simbólica de María se había convertido en un impulso emocional para el grupo. "La tenemos presente siempre que jugamos juntos y ojalá poder regalarle una bonita copa", concluyó. Tras ganar a Argentina, pudieron dedicarle el segundo Mundial ganado por España.