Récord histórico de Unai Simón: España cierra por primera vez la fase de grupos de un Mundial sin encajar gol

La fase de grupos de España llegó a su fin con más dudas que certezas. Pese a certificar el liderato con una segunda victoria ante Uruguay, el juego desplegado por los de Luis de la Fuente no enamora ni convence como antaño y, además, se ha perdido eficacia goleadora arriba. Pero si la Roja está en dieciseisavos es gracias al 'triunfo de la solidez' que derivó en un récord histórico.

Con protagonismo sobre todo para Unai Simón, pero también para la línea defensiva, España batió gracias al 0-1 ante Uruguay un registro inédito en la Copa del Mundo en clave española: por primera vez en la historia supera la fase de grupos de un Mundial dejando la portería a cero en todos los partidos.

Arrancó España su andadura en Estados Unidos, México y Canadá con un 0-0 frente a Cabo Verde donde únicamente destacó la labor defensiva del equipo. A ello le siguió la goleada a Arabia Saudí (4-0), también sellando la portería. La machada, sin embargo, se complicaría en la última jornada, frente a una Uruguay mucho más rocosa y con más poderío ofensivo. Pero tampoco lograron los de Bielsa batir a Unai Simón (0-1).

Unai Simón tuvo trabajo ante Uruguay / EFE

El guardameta del Athletic, protagonista del gran debate previo al Mundial sobre su titularidad bajo palos, acalla parte de las críticas batiendo un registro histórico para España. Ayudado por el excelso nivel de la dupla Pau Cubarsí-Aymeric Laporte, el portero vasco arrancó con dudas e inseguridad ante Uruguay, pero terminó imponiendo su veteranía y ayudó a mantener el 0-1 que clasificó a la Roja como primera de grupo.

Jamás antes había logrado España no encajar en una fase de grupos de la Copa del Mundo. Dieciséis ediciones recibiendo al menos un gol en los primeros partidos de los Mundiales. Más recientemente, en Catar, por ejemplo, encajó dos goles de Japón y uno de Alemania. En Rusia 2018, arrancó el torneo con un 3-3 ante Portugal e igualó luego 2-2 ante Marruecos. Y en Brasil 2014, recibió una manita por parte de Países Bajos.

Incluso el año en el que España fue campeona del mundo recibió los goles de Suiza y de Chile en la fase de grupos. De hecho, hay que remontarse hasta 2006 para encontrar la única vez que el combinado nacional encajó un solo gol en las primeras tres jornadas, de Túnez. Y ahora Unai Simón rompió ese récord y, por fin, selló tres porterías a cero para España.