El reconocimiento de Donald Trump a Ferran Torres: "Lo apreciamos"

Trump ha vuelto a poner el foco en Ferran Torres. El presidente de los Estados Unidos compareció ante los medios este viernes por la noche, en una rueda de prensa cargada de ironía, humor y críticas a la prensa. Pero en un momento dado, hizo mención al extremo de Foyos.

Ferran Torres fue una de las almas de la celebración de la selección española tras conquistar la Copa del Mundo, el héroe de la final al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria (1-0) ante Argentina que dio a España su segundo título mundial. Un gol que pasará a la historia del fútbol y del país, por la trascendencia, por la importancia y por quién lo hizo, un jugador que había sido cuestionado desde la convocatoria.

Una gorra con mensaje incluído

En la rúa de campeones, Ferran lucía en su cabeza un gorro que ponía el mensaje de "Make Spain Great Again' (Hagamos España grande de nuevo), una frase típica del gobierno de Donald Trum que popularizó en sus campañas electorales y que suele aparecer en sus características gorras rojas, aunque tiene un trasfondo político en España.

No obstante, la Casa Blanca reaccionó el pasado martes al mensaje de la gorra. "Todo el mundo quiere subirse a la ola", aseguró la Casa Blanca en un mensaje publicado en la red social X, en el que citó una publicación de Fox News con un vídeo compartido por Ferran Torres en sus redes sociales.

El lema "Make Spain Great Again" es una adaptación directa del célebre "Make America Great Again" (MAGA), el eslogan que Donald Trump convirtió en el emblema de sus campañas presidenciales y que ha acabado identificándose con su movimiento político en Estados Unidos.

Trump elogia al azulgrana

Sin embargo, a contrapronóstico, Donald Trump ha calificado el gesto como un detalle que le llamó la atención y aseguró que lo interpretó de forma muy positiva. "¡Es un gran jugador! Usó una gorra 'MAGA'. Un bonito gesto, lo hizo con mucha amabilidad y lo apreciamos", afirmó, al ser preguntado por la imagen que dio la vuelta al mundo tras la victoria de España en la final del torneo.

Las declaraciones del líder republicano no tardaron en generar un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, donde algunos interpretaron el gesto como una simple broma o una adaptación del conocido eslogan de campaña de Trump, mientras que otros le otorgaron un mayor significado político. "Fue un gran cumplido", decía.

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Por el momento, Ferran Torres no ha reaccionado a las palabras de Trump ni ha explicado los motivos por los que llevaba la gorra durante las celebraciones del título conquistado por España.