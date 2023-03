El 'recado' de Mario Hermoso a De la Fuente por su ausencia con España

"Es verdad que estando en el momento en el que estaba, me esperaba por lo menos poder estar y participar en esa lista”, dijo en la COPE El central del Atlético añadió que “no me llevé un bajonazo, porque hay otros compañeros y jugadores que lo hacen bien"

Muchos seguidores del Atlético de Madrid esperaban que Mario Hermoso estuviera en la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto. Incluso el mismo jugador. Pero al final no fue citado, lo que no ha dejado de sorprender en muchas instancias del club rojiblanco.

También llamó la atención la ausencia de otros habituales del Atleti en la Roja, como es el caso del capitán Koke Resurrección o de Marcos Llorente, estandartes de un Atleti que se encuentra en un gran momento de juego y resultados.

De todo ello habló Hermoso en la Cadena COPE, indicando que “no me llevé un bajonazo al no ser convocado, porque hay otros compañeros y jugadores que lo hacen muy bien. El seleccionador decide en todo momento qué es lo que quiere y a qué jugadores, pero sí es verdad que estando en el momento en el que estaba, me esperaba por lo menos poder estar y participar en esa lista”, indicó el zaguero experico.

Mario Hermoso comentó también que estuvo "muy atento" a la lista no sólo por él, sino por otros compañeros de equipo como Koke Resurrección o Marcos Llorente, ambos en gran momento de forma y que también se cayeron de la convocatoria.

“Estuve muy pendiente de la lista de De la Fuente por poder sentirme parte de la selección, como lo fui en su día. No hay cosa que más me guste que representar a mi país, ya que creo que es lo más bonito que existe para un futbolista. Considero que ese sentimiento a lo mejor se ha ido perdiendo poco a poco. Y luego por la opción de poder entrar en esa lista, y si no es por mí, por compañeros que haya tenido en otros equipos, en el vestuario”, indicó.