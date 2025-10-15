Los rebeldes de la Roja

“El mejor jugador de la selección es el equipo”, de esta manera resumió Luis de la Fuente el éxito del combinado español al sumar los 12 puntos posibles de la fase de clasificación. Ahora queda rematar el trabajo en noviembre en Georgia y ante Turquía en La Cartuja de Sevilla.

De la Fuente está orgulloso de tener a “grandes compañeros, jugadores que son Top Mundiales, podríamos hacer hasta dos o tres alineaciones diferentes, son magníficos”.

El míster citó los casos de Mikel Merino, Oyarzabal o Zubimendi. Futbolistas que están fuera del foco habitualmente y que en esta ocasión han sacado las castañas del fuego. También Grimaldo, Pedro Porro o el Panda Iglesias han puesto su grano de arena.

La actuación de Merino llama especialmente la atención con seis goles en los últimos cuatro partidos. El futbolista del Arsenal se acordó de “la cantidad de jugadores de este país, parece que faltan todos los cracks, y los que vienen lo hacen igual o mejor, es el oro que tiene este país”.

Superman Merino

En su caso se ha hecho famosa su celebración “con la tontería del Superman por cosas internas con los amigos”. Y apuntó como unas claves del éxito radica en que “entre estos jugadores nadie baja el pistón, queremos seguir con este nivel, con este listón tan elevado”.

Alejandro Grimaldo por su parte dio con una palabra que siempre le gusta recordar a Luis de la Fuente. “Somos una familia”, apuntó y añadió que “sabemos que entre quien entre lo hará bien”.

En la misma línea se expresó Unai Simón, quien considera que “relajarnos sería un error, tenemos la espinita clavada del Mundail de Qatar con Marruecos y nos la queremos quitar”. Para empezar, Unai Simón tiene la ambición de “sumar los 18 puntos posibles en la liguilla”. El meta del Athletic no encajado todavía ningún tanto en los cuatro partidos de esta fase.

A por el récord de Italia

Si España no pierde en los dos próximos partidos no solo estará en la Copa del Mundo del 2026, sino que igualará el récord mundial de Italia de encadenar 31 partidos oficiales sin perder. “Son datos bonitos y que siempre gustan”, señaló el portero español. De momento, la Roja ha igualado los 29 encuentros oficiales sin perder de Vicente del Bosque y quiere mucho más.

Todo ello conseguido con un mar de bajas, que De la Fuente espera paliar en la próxima ventana de noviembre. España debe rendir visita a Tiblisi para intentar ganar a Georgia algo que le daría virtualmente el primer lugar del grupo. De no ganar a los georgianos, España probablemente debería esperar al último partido en Sevilla frente a Turquía para sumar el punto que le faltaría para evitar la repesca de marzo.

Una ventana de marzo en la que se jugaría la Finalissima ante Argentina si España ya está clasificada. Un partido que apunta a Doha, aunque la FIFA todavía no ha tomado la decisión de desplazar a las selecciones a Qatar.