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Reacciones y polémica del Portugal - España del Mundial, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de la selección que dirige Luis de la Fuente en los octavos de final de la Copa del Mundo del 2026
Álvaro Benito, en SER: "Pedri está desconocido".
Manolo Lama, en COPE: "Vitinha me vuelve loco".
Paco González: "Pues cásate con él".
Poli Rincón: "Yo si pudiera me casaría con Vitinha".
Antonio Romero, en SER: "Lamine ha mejorado mucho en los últimos minutos".
Alfredo Duro, en El Chiringuito: "Madre mía, no hagas eso Diogo Costa. ¡Qué parada!".
Maldini, en COPE: "Es un error de Pedri (la perdida de balón) un fallo grave".
Dani Garrido, en SER, sobre la ocasión de Oyarzabal: "Es una pena, ha sido gordísima. Ni mira al asistente".
Lobo Carrasco, en El Chiringuito: "Ha fallado esa, pero Oyarzabal es fiable".
Poli Rincón, en Cope, sobre la ocasión de Oyarzabal: "No me lo puedo creer, lo que hemos perdonado".
Álvaro Benito, en SER: "Se ve a Joao Neves y Vitinha menos dinámicos y explosivos; Bruno Fernandes repercute en los otros dos".
Paco González, en COPE: "En cuanto se pierda el balón, a morder".
Poli Rincón: "Hay sangre en la nariz de Oyarzabal. ¡La sangre de España!"
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