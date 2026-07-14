En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Reacciones y polémica del Francia - España del Mundial, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de semifinales de la Copa del Mundo del 2026
Paco García Caridad: "Será Francia favorita y tal. Pero este equipo, el nuestro, juega cara a cara, respeta, mira a los ojos, sin miedo. Con audacia y osadia. Juventud y desparpajo. ¡Jugones! ¡Vamooos!"
Guillem Balague: "Una estadística loca Como las derrotas en penales no cuentan como tales para la FIFA o la UEFA, mirad: Lamine Yamal NUNCA ha perdido un partido con España. Kylian Mbappé NUNCA ha perdido un partido de la Copa del Mundo con Francia".
Manolo Lama lanza la gran pregunta: "¿Juega Pedri?". Es la gran duda del once de Luis de la Fuente, con la posibilidad de que entre Fabián.
¡Bienvendios al directo de las reacciones y la polémica del Francia - España! Aquí podrás seguir lo más destacado que se diga en los medios de comunicación sobre el partido.
- Giro inesperado con el futuro de Raphinha en el Barça
- ¡Acuerdo total para el fichaje de Bisiwu por el Barça!
- La cláusula millonaria que empuja a Ferran Torres fuera del Barça
- La carta del Barça para fichar a Julián: el Atlético necesita vender por más de 80 millones
- Deco abrió la caja de los truenos en el Newcastle
- Giro de guion con la renovación de Vinicius
- Oscar desvela cómo el Barça intentó ficharlo tras su fortuna en China: 'Querían que jugara gratis
- ¡El Arsenal aprieta para cerrar el fichaje de Julián Álvarez!