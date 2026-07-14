Reacciones y polémica del Francia - España del Mundial, en directo

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Lamine Yamal y Cucurella, durante el partido

Lamine Yamal y Cucurella, durante el partido / Europa Press/Contacto/David Buon / Europa Press

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