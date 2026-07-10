Reacciones y polémica del España - Bélgica del Mundial, en directo

Tomás Roncero, en SER: "A Rodri le ha esperado De la Fuente y ahora estamos viendo al mejor Rodri. Fabián fue castigado por su primer mal partido con Cabo Verde. A Pedri a lo mejor le viene bien oxigenarse y poder jugar contra Francia".

Dani Garrido: "Y puede que salga hoy unos minutos y sea decisivo".