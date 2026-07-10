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Reacciones y polémica del España - Bélgica del Mundial, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo del 2026
"Bélgica significa pesimismo. Si hubiera una traducción, sería pesimismo", dice Paco González.
Kiko Narváez, en SER: "Para mí es una sorpresa. Cada vez que ha tocado Luis de la Fuente se ha salido con la suya. Ojalá hoy sea así también".
Tomás Roncero, en SER: "A Rodri le ha esperado De la Fuente y ahora estamos viendo al mejor Rodri. Fabián fue castigado por su primer mal partido con Cabo Verde. A Pedri a lo mejor le viene bien oxigenarse y poder jugar contra Francia".
Dani Garrido: "Y puede que salga hoy unos minutos y sea decisivo".
Paco González, en COPE: "Hay que hacerle saber a la FIFA que si no viene aquí la final del Mundila 2030, no queremos el Mundial. Puede haber boicot al Mundial. Si no vamos a sentirnos organizadores, que lo hagan los vecinos".
Roberto Morales: "Fui el único que defendió en los programas que participio como lógica una rotación de Pedri. Por cansancio, por el nivel del sustituto y pensando en semifinales. Se ha cumplido".
Dani Garrido, en SER: "Todos coincidiamos en que Pedri no estaba súper. Hoy puede ser un día físico".
Tomás Roncero: "Es un golpe de personalidad del entrenador. Cuando está en su prime Pedri es indiscutible. El otro día vi sufrir a Pedri ante Portugal. Está muy desgastado y no está siendo el Pedri que conocemos porque no está fresco. Es mejor recuperar física y anímicamente a Pedri que estar arrastrándole con el último aliento".
Antonio Romero, en SER: "Luis de la Fuente es un entrenador valiente, demuestra mucha personalidad. Toca la tecla. Analizando a Bélgica y considerando que Pedri el otro día no estuvo a la altura, hoy se queda de suplente".
Javi Herraez: "Pedri está bien. Es decisión técnica".
Paco González, en COPE: "Me parece bien, igual que me hubiera parecido bien que jugara Pedri. Son dos grandísimos jugadores".
Poli Rincón: "Para mí Fabián es indiscutible".
Alfredo Martínez: "¡Sorpresa! Entra Fabián por Pedri en el once".
¡Bienvenidos al directo de las reacciones y comentarios sobre el España - Bélgica! Aquí podrás seguir lo más destacado que se diga en los medios de comunicación sobre el partido.
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