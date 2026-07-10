Reacciones y polémica del España - Bélgica del Mundial, en directo

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Lamine Yamal y Pedri, en el último partido ante Portugal

Lamine Yamal y Pedri, en el último partido ante Portugal / Mariscal / EFE

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