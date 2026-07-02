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Reacciones y polémica del España - Austria del Mundial, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de la selección que dirige Luis de la Fuente en la Copa del Mundo del 2026
Dani Garrido, en SER: "¡Laimer no puede más! ¡Está totalmente reventado!"
Antón Meana: "Está agotado de estos 40 minutos por culpa de Lamine".
Alberto Edjogo-Owono: "Derroche de fútbol champán".
Miguel Quintana, en 'X': "Está jugando muy bien la Selección tras el parón. Siendo más agresiva en los movimientos sin balón, con Pedri siendo también más incisivo en conducción. Olmo y Oyarzabal, además, es que mezclan muy bien en todas estas situaciones en las que el balón, en ventaja, va a banda".
Tomás Roncero: "Gran gol legal anulado a España. No hay falta de Cubarsí y el golazo de Cucurella lo anula el sueco de forma lamentable. Qué malos son los árbitros".
Axel Torres: "¡No hay nada!".
Bruno Alemany: "¡No hace nada, hombre!".
Iturralde González: "Cubarsí le da en el brazo al portero, es falta. Es falta al portero".
Bruno Alemany: "Que le quiten la Premier al Arsenal entonces".
Tomás Roncero :"Este árbitro no ha jugado al fútbol en su vida".
Antonio Romero, en SER: "La jugada de Lamine y Olmo ha sido de dibujos animados"
Álvaro Benito, en SER: "Pedro Porro y Lamine están interpretando muy bien las alturas. Nos está costando conectar por fuera a partir de ahí, pero ellos se están repartiendo muy bien los espacios".
Alfredo Relaño, en COPE: "Lamine es un escándalo de jugador".
Javi Herraez, en SER: "A Lamine le veo ya al 90%".
Poli Rincón, en COPE: "Saben que el balon no puede pasar por Pedri ni por Rodri. Hay 4 alrededor de Pedri".
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