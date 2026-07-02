Reacciones y polémica del España - Austria del Mundial, en directo

Axel Torres: "¡No hay nada!".

Bruno Alemany: "¡No hace nada, hombre!".

Iturralde González: "Cubarsí le da en el brazo al portero, es falta. Es falta al portero".

Bruno Alemany: "Que le quiten la Premier al Arsenal entonces".

Tomás Roncero :"Este árbitro no ha jugado al fútbol en su vida".