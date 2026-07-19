Reacciones y polémica del España - Argentina de la final del Mundial, en directo

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Lamine Yamal y Dani Olmo, durante un partido con España / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

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