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Reacciones y polémica del España - Argentina de la final del Mundial, en directo
Sigue en directo todo lo que se diga en los medios de comunicación sobre el partido de la final de la Copa del Mundo 2026
Manu Carreño, en SER: "Conociendo los dos onces, me quedo con que Luis de la Fuente no cambia nada en función del rival y Argentina sí".
Tomás Roncero: "Veo una final muy complicada. Nosotros somos chicos que juegan con ilusión, no tenemos maldad. Argentina jugará ese fútbol para llevarnos a un escenario al que no estamos acostumbrados. A fútbol puro, con la pelota en los pies, estoy tranquilo.
Rafa Nadal, en SER: "Es un partido para estar nervioso. Confíamos en que las cosas van a ir bien. Creo que somos favoritos porque creo que somos la selección que ha jugado mejor al fútbol en los últimos 4 años y durante el Mundial no hemos parado de crecer".
Antonio Romero (SER): "Somos el equipo que mejor fútbol ha practicado en el Mundial. Pasamos por encima a Francia. Argentina empezó con alguna ayudita arbitral, pero también con un puñetazo encima de la mesa ante Inglaterra".
Roberto Morales: "Sin sorpresa alguna en el once de De la Fuente en la gran final. Se lo ganaron por rendimiento Porro, Baena, Fabián y Olmo. Si la cosa se tuerce España tiene a Pedri, Mikel Merino, Nico Williams, Llorente, Ferran…. Mucha más profundidad de banquillo".
Miguel Delaney (Independent): "Nunca ha ocurrido que una final de la Copa del Mundo haya presentado un momento tan evidente de traspaso de la antorcha generacional" (sobre Messi y Lamine).
Miguel Delaney (Independent): "La lógica más obvia apunta a España, pero Argentina —y Messi— tienen una manera de trastocar la lógica... y una final tiene una energía toda suya".
¡Bienvenidos! Aquí podrás seguir todo lo que se diga en los medios de comunicación sobre la esperada final del Mundial entre España y Argentina
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