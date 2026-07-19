Reacciones y polémica del España - Argentina de la final del Mundial, en directo

Manu Carreño, en SER: "Conociendo los dos onces, me quedo con que Luis de la Fuente no cambia nada en función del rival y Argentina sí".

Tomás Roncero: "Veo una final muy complicada. Nosotros somos chicos que juegan con ilusión, no tenemos maldad. Argentina jugará ese fútbol para llevarnos a un escenario al que no estamos acostumbrados. A fútbol puro, con la pelota en los pies, estoy tranquilo.