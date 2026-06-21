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Reacciones y polémica del España - Arabia Saudí del Mundial
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el segundo partido de la selección que dirige Luis de la Fuente en la Copa del Mundo del 2026
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Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el debut de los de Luis de la Fuente en el Mundial 2026
"No veo lo de Lamine"
Poli Rincón no lo ve claron en la COPE: "No entiendo lo de Fabián ya que con él podríamos haber completado un centro del campo maravilloso. Lo de Lamine no lo veo porque lo necesitaremos más tarde, España no lo necesita para ganar a Arabia. Me parece un riesgo que sea titular"
"Lo más llamativo es lo de Porro"
Kiko Narvaez en la SER: "Me gusta la alineación. La del debut nos chirrió. Al equipo le faltó velocidad y agilidad. Lo más llamativo es lo de Pedro Perro. Olmo entre línas y Baena es el deseo de encontrar algo parecido a Nico"
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