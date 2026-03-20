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Las reacciones a la lista de De la Fuente: ¿Qué opinas de la convocatoria?

De la Fuente ha hecho pública la última lista antes del Mundial, ¿qué te ha parecido?

El técnico de la selección española, Luis de la Fuente

El técnico de la selección española, Luis de la Fuente / EFE

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