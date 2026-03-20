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SELECCIÓN
Las reacciones a la lista de De la Fuente: ¿Qué opinas de la convocatoria?
De la Fuente ha hecho pública la última lista antes del Mundial, ¿qué te ha parecido?
Sport.es
Lucas, lector de SPORT
Se me hace extraño que entre Barrenetxea y no Jan Virgili
Joan Rodilla, lector de SPORT
Ante tantas bajas por lesión….la lista está más que bien. Para mi falta Aleix Garcia. De La Fuente tiene su manera de manejar y le funciona.
José Luis, lector de SPORT
Solo uno del Real Madrid, ojo al dato señores. Y eso que tienen La Fábrica.
Ben, lector de SPORT
Con las dos últimas temporadas espectaculares que lleva Eric García y que no esté en la lista.....
Rogelio Sanuy, lector de SPORT
Joan Garcia es el mejor, y sera el descarte
Albert Garcia, Cardedeu, lector de SPORT
Tanto presionar para que Joan Garcia vaya a la selección que al final lo habéis metido en calzador. Como cuarto en un parón de dos partidos que no tienen ningún valor. El problema es que tiene que competir con porteros mejores que él.
Javier Villaverde, lector de SPORT
Carlos soler, es un jugador que me encanta, pero creo que a día de hoy, hay gente en medio campo por delante de el.
Alberto, lector de SPORT
Me parece alucinante, 7 del Barça y alguno tocado (como el portero). ¿Para qué lleva a 4 porteros?
Julio P.
No veo a De la Fuente dejando fuera de la lista a Carvajal del Mundial, será ahora para que se recupere
Alberto, lector de SPORT
Siete del Barça y uno del Real Madrid... sin comentarios
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