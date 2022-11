La reacción de Ansu a la convocatoria para el Mundial: “Ha renacido”

Bori Fati, el padre de la joya del Barça, aseguró que su hijo “está muy feliz” tras ser incluido en la lista de Luis Enrique para la Copa del Mundo de Qatar “Nos ha llamado por teléfono gritando desde la Ciudad Deportiva”, reveló

Ansu Fati recibió este viernes una extraordinaria noticia. El joven delantero del FC Barcelona fue convocado por Luis Enrique para el Mundial de Qatar y, después de muchos meses de sufrimiento, regresará a la selección española para disputar la competición más prestigiosa del mundo del fútbol. Bori Fati, su padre, reconoció en ‘El Partidazo de Cope’ y el ‘Tu diràs’ que la presencia en la lista ha supuesto una gran alegría para su hijo.

“Ansu, que estaba entrenando en la Ciudad Deportiva en el momento del anuncio de la convocatoria, nos ha llamado por teléfono gritando. Estaba muy feliz. Ha llegado su recompensa”, celebró. “Ayer casi no dormimos pensando en si iba o no. Nosotros no sabíamos nada, estábamos con el corazón casi en la boca”, añadió antes de asegurar que “si lo vierais hoy… Parece que haya renacido”.

“Está muy bien. De verdad. Ansu ha sufrido, pero hace tiempo que se encuentra bien. Hizo toda la pretemporada y desde que empezó la temporada no ha tenido ningún problema muscular ni en la rodilla. Está trabajando al 100% en el Barcelona. El sabe dónde está y lo que quiere hacer”, finalizó Bori Fati.