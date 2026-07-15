Razones para creer en la segunda estrella

Se las prometía muy felices la selección francesa en Dallas. Llegaba como gran favorita a su tercera semifinal consecutiva de un Mundial. Quizá se lo había ganado porque había realizado un torneo impecable. Seis partidos, seis victorias. Dieciséis goles a favor y solo dos en contra, ninguno en las eliminatorias. Todo estaba preparado en Francia para celebrar a lo grande el 14 de julio, pero no contaban con que iban a tener delante a otra gran selección, la española, la campeona de Europa, la que ya había derrotado a los galos en la misma ronda del torneo continental.

Contaba la selección de Didier Deschamps con su espectacular poder ofensivo para meterse en su tercera final consecutiva de un Mundial. Los Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué y compañía habían metido miedo en el Mundial, pero fueron superados en Dallas por la defensa y el centro del campo de la selección española. La pareja de centrales del combinado de Luis De la Fuente ha realizado un Mundial espectacular y volvió a rendir a un gran nivel en la semifinal, comiéndose a toda la delantera francesa, la mejor del campeonato, a la que dejó seca. Lo que está haciendo Cubarsí en este Mundial es para estudiar. Liderar una selección como la española desde la zaga con 19 años es algo que solo pueden hacer los elegidos.

Ganó la selección española el partido gracias a la defensa, pero sobre todo gracias al centro del campo. Superioridad española ante Tchouameni y Rabiot con Rodri, Fabián, Dani Olmo y las ayudas de Oyarzabal. Gran partido de todos ellos, con un Rodri cada vez más cerca de aquel futbolista que brilló en la pasada Eurocopa y con un Olmo espectacular.

El jugador del Barça está siendo uno de los mejores jugadores del torneo y en Dallas se salió. Ayudó en tareas defensivas, en la construcción, encontró espacios y se inventó un pase al primer toque en la jugada del segundo gol español digno de un mago. Ya había participado en otra jugada descomunal del combinado de De la Fuente que no había acabado en gol de Fabián por centímetros.

Fue clave Olmo en el segundo gol de la selección española como lo había sido Lamine Yamal en el primero. El atacante de Rocafonda brilló en el encuentro sin hacer su mejor partido, pero gracias a su astucia los de De la Fuente pudieron abrir el marcador. Se anticipó Lamine a Digne cuando el francés trataba de despejar un balón de espaldas en el interior del área. Tocó primero la pelota el de Rocafonda y la jugada acabó con patada de Digne y penalti. lo transformó Oyarzabal con su seguridad habitual. Poner en ventaja a la selección española acabó siendo clave para ganar la semifinal.

El domingo, a partir de las nueve de la noche, la selección española buscará la segunda estrella tras la ganada en el año 2010 en Sudáfrica. La cita será en el MetLife Stadiun de Nueva Jersey. El rival, lo conocerá este miércoles. Saldrá de la semifinal que jugarán Inglaterra y la actual campeona del mundo, Argentina. Se enfrentará al grupo de Messi o al de Kane y Bellingham.

Sea quien sea el otro finalista, la selección española partirá como favorita. Porque ha derrotado a la invencible Francia en semifinales, por como ha crecido en el torneo tras aquel criticado inicio ante Cabo Verde y porque la familia que ha juntado De la Fuente en este Mundial, con mayoría de jugadores del Barça, se ha convertido en todo un seguro. La segunda estrella, más cerca.