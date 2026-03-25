Raúl González y Del Bosque, juntos en Madrid: el exseleccionador lamenta no llevarle a Sudáfrica 2010

El exseleccionador de España, Vicente del Bosque, confesó este miércoles su "pesar" por no haber convocado para el Mundial de Sudáfrica 2010, que supuso la primera estrella para La Roja, al entonces jugador del Real Madrid, Raúl González Blanco.

Ambos coincidieron en un evento celebrado en la sede del Ayuntamiento de Madrid, durante el cual el extécnico del Real Madrid y de la selección española presentó su campus de verano en la Academia de Fútbol. En la presentación estuvo acompañado por otros exentrenadores como José Antonio Camacho o Javier Clemente y exfutbolistas como Fernando Hierro o el propio Raúl González.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i) saluda al exfutbolista Raúl González (c) y al entrenador Vicente del Bosque (d) durante la presentación de la edición 2026 del campus de fútbol de verano Vicente del Bosque Football Academy celebrada este miércoles en el Salón de Actos del Palacio de Cibeles de Madrid. / Maria Aguilella Pardo / EFE

"A todos nos ha pasado que hemos metido la pata", afirmó Del Bosque en alusión a González, de quien indicó que "era el jugador que más queríamos de todos".

"Si quiero que esté aquí es porque no le llevamos a la selección y más pesar que ese no hay", confesó el exseleccionador, de 75 años.

El seleccionador Luis Aragonés (d) conversa con el capitán de la selección española, Raúl Gonzalez (i), durante el entrenamiento que el equipo realizó esta mañana en las instalaciones deportivas de la ciudad alemana de Kamen, para preparar su debut en el Mundial de Fútbol 2006 / JUANJO MARTIN / EFE

Por su parte, el exfutbolista del Real Madrid, del Schalke 04 alemán, del Al-Saad catarí y del New York Cosmos estadounidense mostró que no guarda rencor al técnico salmantino, al aseverar: "Estamos todos por Vicente. Incluso cuando en esa situación de no llevarme, ya tuvimos esa conversación y está todo hablado. Hay un cariño y respeto muy grande", afirmó el que fuera internacional absoluto entre 1996 y 2006.

Los exseleccionadores españoles Vicente del Bosque (i), Jose Antonio Camacho (2i), Fernando Hierro (2d) y Javier Clemente (d) durante la presentación de la edición 2026 del campus de fútbol de verano Vicente del Bosque Football Academy celebrada este miércoles en el Salón de Actos del Palacio de Cibeles de Madrid. / Maria Aguilella Pardo / EFE

La presencia en el Mundial 2026 del equipo nacional que hoy dirige Luis de la Fuente fue uno de los asuntos a debate entre los presentes en el evento.

Clemente, quien dirigió a la selección nacional entre 1992 y 1998, afirmó que "España puede ganar a todos", algo que matizó Camacho, técnico del combinado español entre 1998 y 2002, quien, pese a indicar que es de las "favoritas", indicó que "hay que ver los cruces".

"Estará en los 3-4 mejores equipos. Espero que nos hagan disfrutar igual que en Sudáfrica", afirmó el técnico de Cieza (Murcia).

Tres seleccionadores y un 'cuarto', Almeida, respaldan a Del Bosque con su academia, con programa que vuelve en verano. / EUROPA PRESS / Europa Press

Los campus de verano, dirigidos a niños de 6 a 16 años, se desarrollarán en los centros deportivos municipales Vicente del Bosque (Fuencarral-El Pardo) y Orcasitas (Usera) durante junio y julio, y buscan "transmitir la experiencia" de lo que es un "proyecto turístico deportivo y familiar", según subrayó el director de Academia, Pau Alberti.

La academia ofrece un convenio de becas deportivas completas para jóvenes con discapacidad o familias en riesgo de exclusión social que gestionarán los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también estaba presente.