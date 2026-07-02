Rangnick: "Le vamos a permitir lo mínimo a Lamine Yamal"

Ralf Rangnick, 68 años, es el experto seleccionador de Austria. El técnico confía en dar la sorpresa y eliminar a España con su juego de estilo parecido al del Barça de Hansi Flick. La presión alta es uno de los factores característicos del conjunto austriaco y que va a desarrollar ante el conjunto español.

Rangnick recalcó "el hecho de tener un enfrentamiento ante uno de los favoritos y el campeón europeo, que lleva muchos partidos sin perder, veremos que plantean en este encuentro".

Sobre las críticas a su equipo, el míster aclaró que "estamos al final de una temporada muy larga, no podemos influir en si los equipos están en buena condición física o no. Hemos estado cuatro semanas trabajando, hay que hacer lo que hay que hacer, hemos trabajado muy bien".

Rangnick recordó que "no hemos jugado contra España en los últimos tiempos, hemos jugado en el Mundial contra equipos de fuera de Europa. Queremos que mañana poder dar la sorpresa".

El preparador centroeuropeo apuntó del mismo modo que "vimos el partido ante Uruguay y son muy agresivos, con fuerza física, y hablamos suficiente de los jugadores españoles. Si estoy bien informado, David Alaba es el único jugador del Real Madrid en el torneo, en nuestro equipo, tampoco habría del Bayern de Múnich".

"Lamine es un excelente jugador y lo será parea los próximos 12-13 años si sigue sano y está centrado, como Leo Messi es uno de los jugadores que vamos a ver muy de cerca, no le vamos dar mucho espacio y es un futbolista que me gustaría, le vamos a permitir lo menos posible", comentó sobre el de Rocafonda.

David Alaba

Por su parte, el capitán, David Alaba, sentenció que "es un partido muy importante para nosotros, no solo para mí, me siento muy bien". El zaguero consideró que "como dijo el entrenador, nos enfrentamos a uno de los favoritos y queremos demostrar nuestra fuerza en la Copa".

Alaba recordó su paso por el Real Madrid y señaló que "me lo pasé muy bien, aunque fue difícil también por la lesión. Aprendí mucho y mi tiempo en el Real Madrid fue muy exitoso, me pude desarrollar bien como persona y jugador. Fue un buen momento, no sé que traerá el futuro, mi único enfoque es el partido ante España".

El ya ex madridista añadió que "en mi etapa en el Madrid tuve éxito, aunque no pude jugar mucho por mi rodilla. Me recuperé y nunca fue fácil porque tuve problemas con mis músculos. Esta fue una época muy importante para mí porque aprendí mucho".

De España dijo que "es un equipo con enormes cualidades, juegan muy buen fútbol y tienen jugadores que si marcan o pueden marcar la diferencia. Hemos analizado a nuestro contrincante y queremos aprovechar nuestras fortalezas para implementar nuestras soluciones en la cancha. No nos vamos a ocultar".