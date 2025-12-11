Rafael Louzán, en el Senado: "El fútbol es un elemento de unión que vertebra nuestra sociedad, es marca España"

Con presencia de los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, la sala Enrique Casas Vila del Palacio del Senado ha albergado durante la mañana de este jueves la comparecencia del presidente de la RFEF ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes de la Cámara Alta.

Rafael Louzán ha podido repasar los aspectos más destacados de su gestión al frente del organismo rector del fútbol español a unos días de que se cumpla el primer año desde su elección democrática como presidente.

Tras agradecer la oportunidad a sus señorías, Rafael Louzán ha explicado cómo "llegué a la presidencia de la RFEF con la convicción personal de que la fuerza del fútbol no puede estar al servicio de intereses particulares o personales, porque el fútbol es una fuerza de acción que sirve a nuestra sociedad, a nuestro país, es un elemento que vertebra a España, en torno al cual los ciudadanos organizamos nuestras vidas, nuestros fines de semana y compartimos valores".

Valores como los de la transparencia, el diálogo permanente, la integración o la apertura a la sociedad, que han guiado la gestión del actual presidente de la RFEF durante unos meses "en los que hemos trabajado por conseguir algo imprescindible, como es la paz social e institucional en el fútbol, logrando así que este deporte navegue desde el respeto y la lealtad entre las instituciones".

"El fútbol es de todos -ha continuado el presidente de la RFEF-, No es de Louzán, o de LALIGA, o de los futbolistas o los entrenadores y las entrenadoras. Es un bien compartido, es un bien social. Desde el 16 de diciembre de 2024, la Real Federación Española de Fútbol que tengo el honor de presidir mantiene sus puertas abiertas a todos los actores del fútbol, el deporte y la sociedad. Y no puede ser de otra manera. La RFEF, mientras nuestro equipo de trabajo esté al frente, no tiene ni tendrá enemigos porque el fútbol es y debe ser un elemento de unión: el fútbol es España y es marca España".

Aspectos concretos de gestión como el deporte formativo, la Copa de SM el Rey, el papel de la RFEF en organismos internacionales, las diferentes iniciativas sociales que abandera el organismo, el extraordinario momento de las selecciones nacionales -al frente de la clasificación de FIFA en categoría femenina y masculina- así como el trabajo en la organización de la Copa Mundial 2030, calificado como "una oportunidad única e irrepetible para demostrar el carácter ganador de nuestro país", han ocupado partes relevantes de la intervención de Louzán, precedida a su vez por un encuentro con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Al término de su intervención, el presidente de la RFEF ha contestado las preguntas de los senadores ante los que ha reiterado el compromiso del fútbol español con la sociedad española como "vía para hacer mejor la vida de las personas y de nuestros pueblos y ciudades, es actividad económica, es integración, solidaridad, juego limpio y seña de identidad cultural de nuestro país. Me apropio del lema elegido por su Majestad el Rey Felipe VI al cumplir diez años de su reinado: Servicio, compromiso y deber. Cuenten con el fútbol español. Cuenten con la Real Federación Española de Fútbol", ha concluido.