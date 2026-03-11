Rafael Louzán recibe en Madrid a la delegación de FIFA que visita las sedes del Mundial 2030

Durante un encuentro en Madrid, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quiso dar la bienvenida a los delegados de FIFA que en estas semanas están visitando las ciudades candidatas a sede de España.

En su encuentro, Louzán agradeció el trabajo de todo el grupo y se mostró convencido de que el camino hacia 2030 será exitoso para el fútbol mundial, que se reunirá en España y sus países socios en la candidatura para celebrar el Mundial del Centenario. La visita había comenzado este lunes en Barcelona, prosiguió en Zaragoza y se detiene en Madrid antes de continuar con el resto de ciudades candidatas la próxima semana.

"Nos gustaría visitar todas las sedes posibles en nuestro país, pero el procedimiento establecido por FIFA indica que solo se pueden visitar en este momento las sedes presentadas en la candidatura. Esto no significa que todo esté cerrado, pero hay que cumplir con lo presentado. Con el tiempo intentaremos tener más sedes. No hay fecha para el cierre del procedimiento de elección de sedes, pero vamos a intentar que todas las sedes presentadas cumplan y que puedan incluir a más sedes en España. Desde la RFEF asumimos el liderazgo de la organización de la Copa Mundial 2030", afirmó el director de relaciones internacionales de la RFEF, Eduard Dervishaj.

En su dosier España incluyó inicialmente 11 estadios de 9 ciudades Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), Riazor (La Coruña), San Mamés (Bilbao), Santiago Bernabéu (Madrid) y La Rosaleda (Málaga).

La FIFA quiere analizar minuciosamente todos los detalles de los estadios, como las zonas VIP o de medios de comunicación y, por su puesto, todas las cuestiones relacionadas con la seguridad. Evidentemente, en el caso del Spotify Camp Nou se valoraron los planes de construcción para un estadio que aspira a albergar la final junto al Santiago Bernabéu.

La Copa Mundial 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos, junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, en el año en el que se cumplirá el centenario de la disputa del primer torneo mundialista, en 1930. La delegación de FIFA visitará posteriormente Portugal y Marruecos.