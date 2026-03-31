Rafael Louzán, presidente de la RFEF, condena los cánticos racistas en el España-Egipto: "Dañan la imagen del deporte"

La Selección Española no pudo pasar del empate ante Egipto en el RCDE Stadium, pero el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quiso destacar el papel de la afición en un estadio que rozó el lleno. "Agradecer a la afición de Barcelona y Cataluña en general que hubieran prácticamente llenado el estadio", señaló el dirigente, reconociendo el calor de un público que arropó a la Roja ante los 35.895 espectadores que registró el feudo de Cornellà-El Prat.

Sombras antes del pitido inicial

Sin embargo, la velada no estuvo exenta de sombras, y estas aparecieron antes incluso de que el árbitro pitara el inicio del encuentro. Ya en los prolegómenos del partido, un sector de las gradas silbó el himno de Egipto, una escena que anticipó lo que estaba por venir. Superado el ecuador de la primera parte, sobre el minuto 23, se escuchó con claridad el grito de "musulmán el que no bote", un cántico que se repitió en varias ocasiones y causó la indignación entre los comentaristas del partido. No solamente se escuchó el cántico, sino que muchos de los aficionados lo acompañaban saltando en sus asientos y, lejos de recapacitar, volvió a repetirse minutos después.

La gravedad del incidente adquiere una dimensión aún mayor si se tiene en cuenta que el cántico no solo iba dirigido a los jugadores rivales. Los ataques se centraron en la fe religiosa de los futbolistas visitantes, pero la situación resultó especialmente surrealista dado que la máxima estrella de la Roja, Lamine Yamal, también profesa el islam, por lo que una parte de la propia afición española estaba insultando las creencias religiosas de su jugador más destacado.

La organización reacciona, pero el cántico regresa

La organización reaccionó en el descanso mostrando un mensaje en el videomarcador en el que se recordaba que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas, y se pidió por megafonía que el público se abstuviera de hacer cánticos xenófobos e irrespetuosos. Sin embargo, a los pocos minutos de iniciarse la segunda parte el cántico volvió a repetirse, aunque esta vez una gran parte del público respondió con pitos a quienes lo proferían. El protocolo contra actitudes racistas permite que sean los propios jugadores, los árbitros o cualquier miembro técnico quienes lo activen, aunque ninguno de los actores del partido pareció hacerlo, y el encuentro continuó disputándose con normalidad.

Louzán condena sin fisuras

Louzán no dudó en condenar lo ocurrido con contundencia. "Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales que dañan la imagen del deporte", afirmó el presidente, recordando que desde la organización se actuó a través de mensajes en los videomarcadores para frenar estos comportamientos inaceptables.

Mejor versión en la segunda parte

En el plano deportivo, España mostró dos caras distintas a lo largo del encuentro. Louzán admitió que el resultado no fue el deseado, pero rescató la imagen ofrecida tras el descanso: "Hemos disfrutado de un partido que no hemos podido ganar. En la segunda parte se vio una mejor versión de España". La Roja mejoró con los cambios de De la Fuente, generó numerosas ocasiones —la más clara, un remate de falta directa de Grimaldo al larguero— y contó con la ventaja numérica tras la expulsión de Fathy en el minuto 85. El partido también dejó el debut con la absoluta de Joan García y Barrenetxea.

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La vista puesta en el Mundial

Con el Mundial ya en el horizonte, el presidente de la RFEF prefirió mirar hacia adelante con optimismo. "Toca seguir preparando para el Mundial. Vamos a intentar que los resultados nos sigan acompañando y que la selección nos siga dando alegrías", concluyó Louzán, dejando claro que el proyecto sigue en construcción y con la vista puesta en la gran cita mundialista. Eso sí, con la obligación moral de que episodios como el vivido este martes en Cornellà no vuelvan a repetirse.