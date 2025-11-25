Rafael Louzán preside el encuentro del Comité de Reforma del Sistema Arbitral en su última reunión del año

Con la asistencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas, del CTA, Fran Soto, y de AFE, David Aganzo, además de los representantes de los colegiados y clubes del fútbol profesional, Rafael Louzán ha presidido durante la mañana de este martes la reunión del Comité de Reforma del Sistema Arbitral.

El foro de diálogo permanente para la mejora de todo lo relacionado con el arbitraje español ha celebrado de esta manera su último encuentro del año en curso, durante el que se han analizado los avances llevados a cabo en este ámbito durante los últimos meses.

En su intervención, el presidente de la RFEF ha puesto en valor toda la serie de mejoras llevadas a cabo por el Comité Técnico de Árbitros y que su máximo responsable, Fran Soto, ha desgranado subrayando que la integridad, el mérito y la transparencia están y continuarán siendo los principios rectores de un arbitraje al servicio del fútbol.

Entre las iniciativas se ha destacado la del programa Tiempo de Revisión, que cada semana analiza diferentes acciones producidas durante la última jornada en Primera, Segunda División y LigaF.

La progresiva eliminación de la territorialidad en las designaciones arbitrales, la mejora de relaciones con los clubes e instituciones, la búsqueda de la unificación de criterios y mayor índice de aciertos técnicos o los esfuerzos encaminados a la formación arbitral han sido otros de los asuntos abordados durante el encuentro.

Como reflexión final, el presidente de la RFEF ha insistido en la importancia de que todos los clubes y estamentos del fútbol puedan estar representados en este comité siempre abierto al diálogo y enfocado en la mejora conjunta de todos los aspectos relacionados con el arbitraje en nuestro país.