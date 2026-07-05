Rafael Louzán: "El Mundial 2030 nace en España. La final tiene que ser aquí"

“Confianza plena” es el sentimiento que transmite Rafael Louzán, presidente de la RFEF, respecto a las opciones de que España acoja la final del Mundial de 2030, torneo que organizará junto a Portugal y Marruecos.

“No se entendería que España no fuera la sede de la final del Mundial. No puede haber ninguna duda de que España debe albergarla, porque este Mundial nace en España, entre España y Portugal, y Marruecos se incorpora después”, señaló Louzán en una entrevista concedida a la Cadena SER.

Sobre la mesa hay, por ahora, tres grandes opciones para albergar el partido decisivo: el Camp Nou, el Santiago Bernabéu y Casablanca. Louzán reconoció que “Marruecos está haciendo grandes estadios para albergar el Mundial del Centenario”, aunque dejó claro que, desde su punto de vista, la final debería disputarse en territorio español.

El Camp Nou va a tener 25.000 asientos más que el Santiago Bernabéu. Es un dato importante Rafael Louzán — Presidente de la RFEF

La gran incógnita, por tanto, sería decidir entre el Bernabéu y el Camp Nou. “Eso lo tendrá que valorar la FIFA. El estadio del Madrid es espectacular, solo hay que verlo por fuera... El del Barça lo están terminando. Es verdad que va a tener 25.000 asientos más, que no es un dato menor. Es un dato importante”, explicó Louzán.

En cualquier caso, el presidente de la RFEF insistió en que España defenderá con firmeza su candidatura para acoger la final. “La última palabra la tendrá la FIFA y nosotros vamos a defender los intereses de España. Ha liderado este Mundial y tenemos el 55% de peso en la organización”, concluyó.

No es la primera vez que Louzán muestra públicamente esta contundencia al hablar de dónde debe celebrarse la final del Mundial 2030. “España tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, va a ser la que lidere ese Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final de esa Copa del Mundo”, sentenció hace unos meses al recoger un premio de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.