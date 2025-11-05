Rafa Mir vuelve a ganarse su oportunidad: “Ir a la selección es un premio”

La vida de Rafa Mir ha dado un giro de 180 grados desde que llegó al Elche. El club ilicitano y el Sevilla alcanzaron un acuerdo para su cesión, con opción de compra, a mediados del pasado agosto y desde ese día el atacante murciano ha vuelto a sentirse futbolista. Además, desde el primer momento en tierras ilicitanas se ha sentido como en casa gracias al apoyo de la afición y del club franjiverde.

El '10' del Elche aterrizó en el Martínez Valero con la ilusión de recuperar el olfato goleador que siempre le ha caracterizado tras dos temporadas discretas en el terreno deportivo. Desde el primer momento, Mir encontró en el conjunto ilicitano la confianza que necesitaba para volver a marcar y mostrar su mejor versión.

Ahora, los cuatro goles que lleva en las once primeras jornadas de Liga podrían tener recompensa este viernes. Según informó 'Zona Mixta' a través de la red social X, el delantero podría volver a vestir la camiseta de la selección española para los próximos encuentros ante Georgia y Turquía, decisivos para sellar la clasificación al Mundial de este verano.

Rafa Mir celebra su gol al Barcelona / PACO LARGO

La importancia de De la Fuente en la carrera de Rafa Mir

Antes de los Juegos Olímpicos de París, SPORT habló con Rafa Mir, quien reconoció la importancia de Luis de la Fuente en su trayectoria profesional. El seleccionador y el delantero ya coincidieron en las categorías inferiores de la selección, tanto en la sub-19 como en la sub-21, donde Mir tuvo un papel protagonista.

“De la Fuente ha sido un entrenador que me ha marcado mucho. Hemos conseguido trofeos juntos, como la Eurocopa sub-21 o la medalla olímpica. Para ir a la selección hay que trabajar mucho. Es un premio”, explicó el jugador hace dos temporadas.

Ese premio podría llegar de nuevo en la próxima convocatoria. Aunque no lo tendrá fácil, el actual contexto ofensivo de la selección abre una puerta al delantero franjiverde, que podría ser una opción interesante para completar la lista de cara a los dos próximos compromisos internacionales.

Rafa Mir atendió a SPORT en la capital andaluza para explicarnos cómo se vive desde dentro unos Juegos Olímpicos / Jorge Giménez

En camino de su mejor temporada

Rafa Mir suma cuatro goles (Atlético, Levate, Sevilla y Barça), cinco disparos al palo y dos tantos anulados entre Liga y Copa. Si revisamos sus números como profesional, solo iguala esos cuatro tantos en las primeras once jornadas de su primera temporada con el Sevilla (2021-22), campaña que terminó con 13 goles en total en 47 partidos.

Antes de llegar al conjunto hispalense, Mir brilló con luz propia en el Huesca. Se incorporó en el mercado de invierno (2019-2020) cedido del Wolverhampton y anotó nueve goles para ascender a Primera División con el equipo azulgrana. En su segunda temporada en el Huesca, ya en propiedad, firmó 16 goles. Unos registros que le llevaron a estar a un paso de firmar por el Atlético de Madrid, pero finalmente, terminó fichando por el Sevilla.

Gol de Rafa Mir en el Atlético de Madrid - Elche / LOF

Hoy, en Elche, el delantero murciano vuelve a sonreír. Recuperado, motivado y con la confianza plena de su entrenador, Eder Sarabia, Rafa Mir está en camino de firmar una de las mejores temporadas de su carrera.