Rabiot no intimida a Lamine

España y Francia dirimen este martes la primera de las dos semifinales de la Eurocopa 2024 (21.00 horas). Los franceses son conscientes de que buena parte de sus posibilidades de estar en la final del próximo domingo 14 de julio pasan por minimizar el juego de Lamine Yamal, la gran revelación del campeonato. Y en la rueda de prensa previa han iniciado la guerra de nervios para intentar intimidar al jovencísimo delantero del Barça.

Adrien Rabiot, centrocampista del combinado bleu, ha querido jugar con la juventud de Lamine para meterle la máxima presión posible. El centrocampista, que se encuentra sin equipo después de que su contrato con la Juventus haya expirado, menospreció la capacidad del delantero del Barça.

Tiene la cabeza fría, pero puede ser un poco difícil jugar una semifinal así en un gran torneo como este. Va a ser cuestión de que podamos meterle presión. Queremos sacarle de su zona de confort. Si quiere jugar una final, tendrá que demostrar más cosas de las que ha hecho", ha comentado Rabiot, en esa estrategia de meter presión a Lamine.

Pero el delantero del Barça no entiende de presión y no ha tardado en dejar claro públicamente que las bravuconadas de Rabiot no le van a intimidar. Lamine Yamal ha colgado una historia en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje que parece dirigido al centrocampista francés.

La 'storie' de Lamine Yamal en su Instagram / Instagram Lamine Yamal

"Muévete en silencio, habla sólo cuando es momento de decir 'jaque mate'", es el mensaje que ha colgado Lamine sobre una imagen de una mano moviendo un peón. Dicho de otra forma, Lamine a recogido el guante lanzado por Rabiot diciéndole algo así como "nos vemos en el campo".