La selección española se prepara para encarar la recta final de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026. Los compromisos ante Georgia y Turquía, programados para esta tercera ventana internacional, marcarán el futuro a corto plazo de 'La Roja', que podría sellar hoy mismo su billete hacia la Copa del Mundo.

Con 12 puntos de 12 posibles y un imponente +15 de diferencia de goles, España tiene pie y medio en la próxima edición del Mundial. Si bien es cierto que su desempeño hasta la fecha ha sido impecable, lo que suceda en los dos próximos partidos podría derivar en un giro de guion inesperado, pues Turquía todavía tiene opciones y se mantiene al acecho.

Con 9 puntos en su casillero particular y una diferencia más discreta de +3, el combinado otomano todavía tiene algo que decir en esta fase preliminar. Esta distancia de apenas 3 puntos dicta que la posibilidad de conseguir el pase directo siga en su mano, aunque para ello deberían invertir la descomunal diferencia de goles respecto a su gran rival de grupo.

España celebra uno de sus goles en el contundente 0-6 contra Turquía del pasado 7 de septiembre / EFE

Las eliminatorias europeas para el Mundial 2026 están compuestas por 12 grupos con 4 integrantes cada uno. El acceso directo a la gran cita intercontinental está reservado para las 12 selecciones que terminen en lo más alto de la clasificación de sus respectivos grupos, mientras que las segundas deberán acudir a la repesca.

Cómo está la clasificación del grupo de España en las eliminatorias para el Mundial 2026?

España: 12 puntos (+15) Turquía: 9 puntos (+3) Georgia: 3 puntos (-3) Bulgaria: 0 puntos (-14)

¿Qué necesita España para clasificarse para el Mundial 2026?

La selección española podría conseguir hoy mismo el billete hacia el Mundial 2026. Para ello, los de Luis de la Fuente deberían conseguir los 3 puntos en juego ante Georgia y esperar que Turquía no haga lo propio ante Bulgaria. Ambos partidos se disputan a las 18:00 horas, por lo que España podrá celebrar de inmediato este hipotético pase.

Si tanto España como Turquía consiguen la victoria, todo se resolverá el próximo martes en el enfrentamiento directo entre ambas selecciones. España lo tendría muy de cara en este escenario, pues le bastaría con ganar, empatar o incluso perder, siempre y cuando los otomanos no consigan mejorar su diferencia de goles.