Qatar no tira la toalla por la Finalissima

La escaladad del conflicto bélico en Oriente Medio convierte en casi imposible que se pueda disputar la Finalíssima el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail de Qatar. Sin embargo, las autoridades qatarís todavía no han cancelado el encuentro, mientras la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue al espera de recibir alguna comunicación del Gobierno de Qatar, la UEFA o la Conmebol, como organizadores del evento.

La Federación no ha recibido ninguna información durante el fin de semana y a partir de este lunes espera que surja alguna novedad. El secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, habló en la Cadena SER y expuso el caso: "La situación es preocupante, la Finalissima no es que esté suspendida, Qatar ha informado a lo largo del día que ha suspendido sus competiciones hasta nuevo aviso, eso no significa que el partido esté suspendido".

El ente federativo no está dispuesto a esperar mucho tiempo a una decisión final porque "tenemos la planificación deportiva de jugar contra Argentina y el amistoso ante Egipto, mantenemos el deseo y es prematuro hacer un diagnóstico de si se jugará en Qatar o no". Durante la jornada de este lunes habrá contactos con la UEFA y Conmebol, junto con Qatar y se producirán "reuniones para monotorizar la situación, cómo afecta al fútbol y cómo nos afecta para la gestión de los partidos”.

En cualquier caso, De Miguel dejo claro que "debemos tener la necesidad y garantía de donde vayamos a jugar haya un estado de tranquilidad y seguridad para toda la delegación”.

La RFEF presta su ayuda

La Federación se ha volcado con todas las personas del fútbol español afectadas en la zona que tienen una dirección de correo electrónico (internacional@rfef.es) para exponer su caso. De Miguel explicó que "los seis jugadores y técnicos que estaban en Irán, entre ellos Munir, por fortuna ya están fuera" y que están en contactos con el resto de profesionales españoles del fútbol en Oriente Medio para prestarles toda su colaboración.

Mientras el mundo entero está en vilo, el Gobierno de Qatar no renuncia al torneo por ahora. Durante el fin de semana, por ejemplo, ha dado el visto bueno a los visados a los medios de comunicación españoles para cubrir el partido y en la suspensión de eventos deportivos no incluye de forma específica la Finalissima.

Cabe recordar que Qatar es uno de los países aliados con Estados Unidos en el conflicto con Irán y que ha recibido el impacto de misiles. Su territorio está amenazado después del ataque que acabó con la vida del líder supremo Alín Jamenei.

"Todos los territorios ocupados y las bases criminales de Estados Unidos en la región han sido alcanzados por los potentes impactos de los misiles iraníes. Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado de forma decisiva", dijo la Guardia Revolucionaria de Irán.

En total han sido objeto de agresiones iraníes Qatar, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, además de Israel.