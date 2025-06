Punto de líder y la 'rojita' ya espera a un hueso en cuartos

Valía un punto. Y eso es lo que sumó España ante Italia. Santi Dénia hizo una revolución en el once y tan solo Marc Pubill repitió respecto al encuentro anterior frente a Rumanía. Pablo Torre, el único azulgrana, arrancó desde el banquillo.

Entre las grandes novedades sobre el verde, la entrada de Roberto Fernández en la punta de lanza o de Raúl Moro en el costado izquierdo. El (por ahora) futbolista del Real Valladolid fue el más activo. No paró de generar y de desbordar y de asociarse con otro jugón como Alberto Moleiro. España empezaba mejor y tenía un par de buenos acercamientos.

DOMINIO SIN OCASIONES

No se traducía el dominio en ocasiones claras y el combinado de Carmine Nunziata dio un paso al frente. Los últimos 20 minutos de la primera mitad fueron de los italianos. Con un nombre propio: Fazzini. El extremo del Empoli fue un incordio por la izquierda. Conducciones, esláloms y generando peligro sin parar. Ambrosino tuvo un par de ocasiones, pero no supo materializar. Con el 0-0 se llegaba al descanso. Un resultado que valía a los de Dénia, pero ante el que no podían contemporizar.

GRAN JUGADA PARA EL 1-0

Se guardaban los goles para el segundo tiempo ambos equipos. Primero cayó el de España. Fruto de una arrancada de Alberto Moleiro, que superó a su par y jugó al espacio para Raúl Moro. El extremo vio perfecto la incorporación en segunda línea de Jesús Rodríguez. El del Betis anotaba su primera diana del torneo.

Gtq0ij4XcAAJoPn (1) / sefutbol

No le duraba mucho la alegría a España, puesto que poco después Pisilli lograba equilibrar el marcador. Lo hacía con una acción personal por la derecha y rematando algo escorado para superar a Pablo Cuñat, otra de las novedades de Dénia. El arquero del Cartagena sería protagonista luego con un par de intervenciones de mérito. Los últimos 25 minutos de encuentro fueron muy broncos.

FINAL BRONCO

Cartulinas amarillas y constantes interrupciones que beneficiaban básicamente a los españoles. El tiempo corría en favor de ese liderato del Grupo A. La más clara de Italia llegaba en un saque de banda larguísimo de Italia que remataba Turicchia. El de la Juventus obligaba a lucirse a Cuñat.

España termina el Grupo A con siete puntos, seis goles a favor y cuatro en contra. Este miércoles por la noche (21:00), los de Dénia seguirán con atención el desenlace del Grupo B. Se medirán con el segundo clasificado, Inglaterra o Alemania. Sea la que sea, será un hueso para la ‘rojita’.