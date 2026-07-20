Las promesas que deben cumplir los jugadores de España tras ganar el Mundial: el tatuaje de Cucurella, el tinte de Pedri...

España ya luce su segunda estrella en el pecho de la camiseta tras ganar el Mundial 2026.

La selección se impuso 1-0 a Argentina, con un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, en una final histórica que ha desatado una euforia nacional y ha reactivado todas aquellas promesas que los jugadores hicieron cuando el campeonato apenas comenzaba. Lo que entonces parecían bromas, supersticiones o guiños de vestuario, hoy se transforman en compromisos que los aficionados esperan ver cumplidos.

Con la copa ya en manos de la selección, los seguidores han recuperado vídeos, entrevistas y declaraciones en las que los internacionales se comprometían a realizar retos tan personales como llamativos. El título no solo consagra a un campeón: también abre la puerta a una cadena de tatuajes, cambios de imagen y transformaciones que podrían marcar la celebración de un Mundial inolvidable.

Promesas de tinta, tijeras y tintes: el repertorio más peculiar de la selección

Entre las promesas más comentadas destacan las de Baena, Borja Iglesias y Cucurella, que aseguraron que se tatuarían la cara de Luis de la Fuente si España ganaba el Mundial. Ahora, con el título ya conquistado, el reto pasa de hipotético a inevitable.

Baena prometió que se tatuará la cara del seleccionador en su pierna izquierda, donde reúne todos sus tatuajes de temática futbolística.

Pedri deberá cumplir su promesa de teñirse el pelo de blanco o rubio, un cambio radical que él mismo admitía que jamás haría en circunstancias normales.

Lamine Yamal, en uno de sus vídeos, prometió llevar barba y bigote durante tres semanas y sortear 100 auriculares Beats entre sus seguidores. David Raya anunció que se tatuaría algo relacionado con el Mundial, sin concretar el diseño. Fabián Ruiz dejó su destino en manos del público: hará lo que los fans decidan.

En contraste, Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Mikel Merino prefirieron no comprometerse, explicando que no les gusta "eso de escupir para arriba".

Cucurella, el portavoz de la promesa más extrema

Si hay un jugador que ha mantenido viva su promesa durante todo el torneo, ese es Marc Cucurella. El defensa ha repetido en varias entrevistas que, si España ganaba el Mundial, se tatuaría una pequeña cara de Luis de la Fuente en alguna parte del cuerpo. Con el triunfo ya asegurado, la pregunta no es si lo hará, sino dónde.

Cucurella recuerda que en la Eurocopa ya se atrevió a teñirse el pelo de rojo, y que para un Mundial "tocaba hacer algo más fuerte". Su insistencia y su tono desenfadado han convertido esta promesa en uno de los símbolos del ambiente distendido y supersticioso que ha acompañado a la selección.

La final, la ilusión y el eco de unas promesas que podrían marcar la celebración

Con el título en el bolsillo, España no solo celebra la gloria deportiva: también espera ver cómo los jugadores cumplen unas promesas que podrían protagonizar algunos de los momentos más comentados de los próximos días.

La selección ha ganado el Mundial, pero también ha activado una segunda narrativa: la de ver a sus protagonistas transformarse, tatuarse, teñirse o raparse en una celebración que promete ser tan histórica como inolvidable.