El significado de los misteriosos números del Instagram de Pedri

Hace poco más de trece meses, el 10 de Junio de 2025, España cayó en la final de la UEFA Nations League frente a Portugal en una tanda de penaltis que dejó tocado al grupo.

Aquel día, el canario publicó en Instagram una fecha: 19/07/26. No añadió explicación, pero sí una intención. Era su forma de señalar un objetivo en un momento de frustración colectiva.

Un año después, España está donde él dijo

Un mes antes del inicio del Mundial 2026, Pedri volvió a señalar la misma fecha. Publicó un vídeo en su perfil en el que aparecía nuevamente la fecha 19-07-26 y en la descripción del vídeo nuevamente una gran cantidad de series numéricas siguiendo este mismo patrón: 1 9 0 7 2 6 . Sin palabras, sin contexto, solo la insistencia en un destino que él veía claro.

Aquella publicación pasó desapercibida para muchos, pero hoy adquiere un significado evidente: el canario llevaba tiempo convencido de que España llegaría a la final.

Este domingo, la Selección disputará la final del Mundial 2026, la segunda de su historia. El equipo de Luis de la Fuente llega tras imponerse a Francia en semifinales con los goles de Mikel Oyarzabal, de penalti, y Pedro Porro tras el descanso. El rival saldrá del Inglaterra‑Argentina, pero la sensación es clara: España está ante una oportunidad histórica que Pedri ya había anticipado.

El centrocampista ha perdido su sitio en el once a manos de Fabián Ruiz, pero sigue siendo una pieza importante en la estructura del seleccionador. Su rol, más discreto en minutos, no ha afectado a su implicación ni a su ánimo.

La publicación que reabre la historia

Tras la victoria ante Francia, Pedri volvió a compartir en Instagram la misma descripción: 190726, esta vez acompañada de un candado abierto. Una forma de confirmar que aquella fecha no era casualidad, sino una meta.

Su mensaje ha reactivado la conversación sobre la fortaleza mental del grupo y sobre cómo la derrota en la Nations actuó como punto de partida.

La incógnita del once para la final

Luis de la Fuente ha apostado por Fabián en los dos últimos partidos, dejando a Pedri en el banquillo pese a haber sido titular hasta cuartos de final. Su presencia en el once será una de las grandes dudas hasta el domingo. El canario afronta la cita con serenidad, consciente de que, juegue o no desde el inicio, su influencia en el vestuario y en el proyecto sigue siendo determinante.

La final del 19 de julio de 2026 será el escenario donde España intentará culminar un ciclo que empezó con una derrota dolorosa y una promesa silenciosa.

Pedri la escribió cuando pocos podían imaginarlo. Hoy, la Selección está exactamente en esa fecha.