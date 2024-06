De Primera RFEF a la Eurocopa: "Salí precipitado"

Más de media hora de juego le dio Luis de la Fuente a Fermín López para que se estrenase con la selección española absoluta en partido oficial. El de El Campillo entró en el 60’ y vivió un momento que guardará para siempre en su carrera. No hay que olvidar que el andaluz hace apenas un año estaba jugando en Primera RFEF con el Linares y que gracias a su ‘rush’ final de temporada fantástico se ha ganado con todo merecimiento acudir a la Eurocopa.

En cuanto a su rendimiento, le puso energía y ganas, pero coincidió con los peores minutos de una España que sufrió y se dedicó más a defender en el tramo final de encuentro. Contactó con el balón en 22 ocasiones, completó 8/9 pases con éxito (89%), ganó dos duelos, intentó dos regates y perdió seis balones en esos 30 minutos que estuvo sobre el césped de Düsseldforf. No pudo desplegar el tarro de las esencias al que nos acostumbró en una segunda vuelta magnífica con el Barça. No tuvo presencia llegando en segunda línea, pero sí aportó ese plus de energía y dinamismo. Seguro que tendrá la oportunidad en lo que queda de torneo de demostrar su valía y poder ser determinante. Luis de la Fuente confía en él ciegamente.

AUTOCRÍTICA

El centrocampista habló para los micrófonos de TVE tras el choque y se mostró autocrítico con su actuación: “Estoy feliz por el debut y la victoria. Salí con ganas, pero también un pelín precipitado, ahora toca mejorar. Ha sido una buena victoria y ya estamos en octavos. ¿Qué me dijo De la Fuente? Que lo intentara, que confiara en mí, pero he salido, como he dicho, un poco precipitado. ¿Un rival para octavos? El que nos toque, iremos a ganar el partido para seguir adelante y llegar a lo más lejos posible en esta Eurocopa”.

Luis de la Fuente da instrucciones en el encuentro contra Albania / LAP

Cabe recalcar que el de El Campillo no había disputado ni un minuto hasta ahora, puesto que el seleccionador había apostado antes por los Fabián, Mikel Merino, Dani Olmo, Pedri y compañía. Competencia brutal con la que tiene que lidiar el jugador azulgrana, renovado por el Barça hasta 2028 (cláusula de 400 millones de euros). Infinitamente agradecido a Xavi, quien no dudó en hacerle debutar y en incluirlo en el roster de la primera plantilla pese a su falta de experiencia.

LOS JUEGOS

Todavía desconocemos si Fermín será convocado o no para los Juegos Olímpicos de París. Santi Dénia dará la prelista los próximos días y en ella podría figurar el nombre del andaluz, uno de los pocos (quizás el único) que doblaría en las dos competiciones. Día para el recuerdo para él el de ayer.