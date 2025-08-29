Primera lista de David Gordo con la selección sub-21

Comienza una nueva etapa en la Selección española sub-21. David Gordo, con una trayectoria muy exitosa en las categorías inferiores, sustituye a Santi Denia, quien ha decidido iniciar un nuevo proyecto en Qatar con una primera misión, clasificar al equipo para el Europeo del 2027.

La 'Rojita' vuelve al trabajo para afrontar dos partidos correspondientes a la fase de clasificación para el campeonato de Europa que se celebrará en Serbia y Albania.

España ha quedado encuadrada en el grupo A con Chipre, Finlandia, territorio de Kosovo, Rumanía y San Marino. El primer rival será Chipre, combinado al que se medirá este viernes, 5 de septiembre, a las 20:00 horas. Lo hará en el Estadio de Los Pajaritos de Soria.

Ya el martes, 9 de septiembre a las 19:00 horas (horario peninsular), disputará la segunda jornada, en la que el oponente será territorio de Kosovo y el escenario de encuentro el Estadio Fadil Vokrri de Pristina.

En la lista destaca la presencia del portero Ander Astralaga, cedido por el Barça al Granada, y de otro ex barcelonista, como Álex Valle, que fue traspasado al Como.

Convocatoria

Porteros: Astralaga, Fran González y Salvi Esquiel

Defensas: Rafael Obrador, Álex Valle, Yarek, Simo Keddari, Jacobo Ramón, Mosquera, Álex Jiménez y Ángel Ortiz

Centrocampistas: Rodrigo Mendoza, Peio Canales, Chema Andrés, Gerard Hernández y Fer López

Delanteros: Eliezer Mayunda, Joel Roca, Marc Guiu, Gonzalo Garcia, Adirán Niño, Pablo García e Iker Bravo

Una convocatoria joven con la que afrontar una clasificación importante ya que en el torneo sub-21 del 2027 se reparten las tres plazas que la UEFA tiene para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. España inicia este largo camino con el objetivo de defender la medalla de oro lograda en París 2024.