Primer título, MVP y pichichi para Claudia Pina

Hay jugadoras que cambian partidos y otras que cambian torneos enteros. Claudia Pina pertenece a ese grupo reducido capaz de alterar la historia con un toque, un gesto, una idea. Un gol. O unos cuantos. España es ya bicampeona de la Nations League y buena parte del camino hacia el título tiene su nombre. En el Metropolitano, ante una Alemania resistente y un escenario imponente, la delantera del Barcelona se adueñó de la final: dos goles, un título y una exhibición de talento en estado puro.

Lo suyo no fue una aparición repentina, sino la culminación de un torneo impecable. Pina había clasificado a España para la Final Four con un doblete decisivo ante Inglaterra en Cornellà, remontando un duelo que parecía torcido. En Málaga, en la semifinal contra Suecia, entró en el minuto 25 por la lesionada Salma y volvió a sacudirlo todo: dos goles más y una acción que acabó en otro tanto. Cada paso de España en la Nations League tuvo la huella de Pina.

Y en Madrid, con más de 55.000 almas empujando, apareció cuando la final pedía una líder. El duelo estaba atrapado entre tensión y vértigo, Alemania apretaba y España buscaba luz. La encontró Pina: arrancó desde el perfil izquierdo, se apoyó en Mariona, se abrió un ángulo imposible y golpeó al palo largo para desatar al Metropolitano. Después confesó entre risas que ni ella misma sabía del todo cómo había sido la jugada: “La he robado ahí, en la frontal, y ha entrado. Todavía no he visto ni el gol. No sé ni cómo ha sido —decía—. Sea como sea, mientras sea gol, todo vale”.

Tras el gol de Vicky López, el segundo, el partido pedía sentencia. Y Pina, desatada, la firmó. Condujo por dentro, levantó la cabeza y remató desde la frontal para el 3-0 definitivo. Ese gol la convirtió en máxima goleadora de la Nations League, con ocho tantos, empatada con la belga Wullaert. Su torneo fue una sucesión de noches grandes, un hilo de excelencia que la llevó del impulso al liderazgo. “Estoy orgullosa del trabajo que me ha llevado hasta aquí, muy feliz de haber ganado mi primer título con la selección”, resumió.

De la renuncia al Mundial a ser estrella de la selección

Ese título, para ella, era algo más que una copa. Era cerrar un círculo. “Hay mucho trabajo detrás, también haber renunciado a un sueño en su momento —el Mundial—, poder volver aquí con muchas ganas… que me dieran esa confianza era muy importante”, confesaba. “Me he sentido muy cómoda tanto con mis compañeras como con el staff —el antiguo y el de ahora—. Feliz de estar aquí hoy, que haya acabado bien y que vengan muchos títulos más”.

Incluso antes del pitido inicial se asomaba la emoción. “En el himno me he emocionado, también estaba aquí mi familia. Toda la gente que ha venido ha sido necesaria”, contó, todavía con la adrenalina en la voz. Y también tuvo espacio para lo colectivo: “Ha sido un partidazo de todo el equipo. Solo teníamos un objetivo, que era ganar, y lo hemos conseguido. Ahora a celebrarlo”. Su final en Madrid fue la confirmación de todo lo que ya es: una futbolista capaz de cambiar ritmos, romper defensas y decidir títulos. Una jugadora que no aparece: permanece