Preocupación en España por el arbitraje de la final del Mundial

La Finalissima se jugará en el MetLife Stadium. La final soñada por tantos es una realidad: España y Argentina lucharán el domingo 19 de julio (21:00h CET) por su segunda y cuarta estrella, respectivamente. La primera Copa del Mundo de Lamine Yamal y, probablemente, la última de Leo Messi, reúne todos los ingredientes para ser la mejor final de todos los tiempos.

La fe inquebrantable de la Albiceleste se impuso en Atlanta y dejó por el camino a una Inglaterra que cometió el error de recular tras el 1-0 de Anthony Gordon. Leo Messi lideró a la Argentina de los milagros para consumar una remontada épica y defender su corona mundial en la que será su séptima final mundialista.

El estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath fue el árbitro designado para dirigir la semifinal. Sus actuaciones anteriores habían dejado muchas dudas y la prensa inglesa mostró su indignación por la elección de la FIFA. El 'Daily Mail', por ejemplo, publicó en 'X': "Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa Mundial entre Inglaterra y Argentina".

Ismail Elfath dirigió el Inglaterra-Argentina / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El balance de Elfath con el rosarino era llamativo: cuatro partidos dirigidos a Messi en la MLS y cuatro victorias. Además, hace tres semanas dirigió el Uruguay-España de la fase de grupos, un encuentro en el que su permisividad con el juego duro de los uruguayos terminó desesperando a los futbolistas españoles. De hecho, expulsó a Canobbio mucho más tarde de lo que la acción merecía.

En Atlanta tampoco firmó una de sus mejores actuaciones. Volvió a mostrarse excesivamente permisivo y tardó en frenar la dureza de varias acciones.

¿Quién será el árbitro elegido para la final? Al término del Inglaterra-Argentina, el programa 'Tiempo de Juego' de la 'Cadena COPE' analizó las escasas opciones que maneja la FIFA. Aunque en el Mundial de Catar 2022 el elegido fue el polaco Szymon Marciniak, Pedro Martín considera que en esta ocasión la máxima autoridad del fútbol mundial podría optar por un perfil diferente: "No creo que pongan un árbitro ni de Europa ni de América".

Szymon Marciniak arbitró la final de 2022 / Noushad Thekkayil / EFE

El motivo, según explicó el analista, sería la tensión existente entre la FIFA y la UEFA, que dificultaría la elección de un colegiado europeo. "La FIFA y la UEFA se llevan fatal, no creo que pongan un árbitro europeo en esta ocasión", explicó. Siguiendo esta premisa, quedarían fuera nombres como Wilton Sampaio y Jesús Valenzuela, ambos sudamericanos, así como los europeos Espen Eskås, Szymon Marciniak, Glenn Nyberg, João Pinheiro, Slavko Vinčić y Maurizio Mariani.

Alireza Faghani, el gran candidato

De esta forma, la FIFA tendría que mirar hacia otras confederaciones. El candidato que más fuerza estaría tomando es el australiano de origen iraní Alireza Faghani, quien ya dirigió el México-Inglaterra. Sin embargo, Pedro Martín no considera que sea una opción especialmente fiable y cuestionó su nivel arbitral.

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Alireza Faghani, árbitro del México-Inglaterra / Alex Cruz / EFE

También aparecen en la lista otras alternativas, como el jordano Adham Makhadmeh y el marroquí Jalal Jayed, dos nombres que podrían ganar protagonismo si la FIFA decide apostar por un árbitro ajeno a Europa y Sudamérica.