Preocupación por el estado del césped de Riazor para el partido entre España e Irak

La Selección Española ya ha empezado a preparar el Mundial 2026 en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde los internacionales se hospedarán hasta el próximo miércoles. Antes de poner rumbo a Chattanooga, sede de España para la primera fase de la Copa del Mundo, los pupilos de Luis de la Fuente disputarán su penúltimo partido de preparación ante Irak este jueves a las 21 horas en Riazor, donde las celebraciones por el ascenso han causado estragos, pues más de 20.000 aficionados blanquiazules saltaron al terreno de juego tras la conclusión del encuentro entre el Deportivo de La Coruña y Las Palmas.

La lista de desperfectos es larga: bocas de riego arrancadas, porterías destrozadas, zonas quemadas por el uso de bengalas y otras partes dañadas por cristales rotos de botellas. El Deportivo y la Federación, cuyo presidente, Rafael Louzán, estaba presente en Riazor, están preocupados por la situación, ya que no está garantizado que el tapete esté en las mejores condiciones para el duelo del día 4.

El Dépor evaluará los daños en las próximas horas

Además, Irak entrena el miércoles en el estadio, por lo que los trabajos de reparación deben llevarse a cabo entre el lunes y el martes. Por lo pronto, el Dépor, que pidió a sus aficionados por megafonía que no saltaran al terreno de juego, evaluará en las próximas horas los daños. Asimismo, la RFEF sancionará al conjunto gallego por la invasión y todo lo que sucedió después en los festejos.

Los gallegos ya habían logrado el billete a Primera División la semana anterior en la victoria ante el Real Valladolid a domicilio, pero sus seguidores no pudieron resistirse a celebrarlo sobre el césped junto a los héroes del ascenso, que devuelven al Dépor a la élite ocho años después.

Tras el partido contra Irak, la Selección Española viajará el viernes a Chattanooga desde Santiago de Compostela. Antes de arrancar el Mundial frente a Cabo Verde el día 15, los de Luis de la Fuente disputarán su último partido amistoso contra Perú en Puebla (México) el martes 9 de junio. Para ese duelo, el seleccionador ya tendrá disponibles a los finalistas de la Champions: Raya, Merino, Zubimendi y Fabián.

Por su parte, Yéremy Pino, que acabó más tarde la temporada tras ganar la final de la Conference League con el Crystal Palace, se ha incorporado a la concentración este lunes, por lo que apunta a la convocatoria ante Irak.