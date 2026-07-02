La predicción del Superordenador de OPTA en el España - Austria de dieciseisavos del Mundial

El Mundial de 2026 entra en su fase más decisiva para España y Austria, que se medirán este jueves a las 21 h en el imponente SofiStadium en el cruce de dieciseisavos de final. Los hombres de Luis de la Fuente llegan a la cita tras certificar el liderato del Grupo H gracias a una sufrida victoria por 1-0 ante Uruguay con un solitario gol de Álex Baena.

El triunfo permitió a España cerrar la fase de grupos como líder y sin haber encajado un solo gol, uno de los grandes argumentos del equipo de Luis de la Fuente antes del inicio de las eliminatorias. Enfrente estará la Austria dirigida por Ralf Rangnick, que alcanzó los dieciseisavos tras un agónico empate 3-3 ante Argelia en el último minuto de la fase de grupos.

Álex Baena celebra su gol contra Uruguay / Alex Cruz / EFE

España, clara favorita según el Superordenador de Opta

Con este contexto, el Superordenador de Opta ha dictado sentencia sobre que selección tiene más probabilidades de pasar de ronda. Las simulaciones del Superordenador otorgan a España un 74,3 % de probabilidades de clasificarse. Austria cuenta solo con un 17,7 %, mientras que existe un 8 % de opciones de que la eliminatoria se decida en la tanda de penaltis.

Opta añade varias estadísticas clave que el Superordenador ha tenido en cuenta para realizar su predicción. Los dirigidos por Luis de la Fuente acumulan tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Los austriacos también cuentan con tres victorias, pero han empatado uno y perdido otro (ante la Argentina de Leo Messi).

Oyarzabal - Arnautović, duelo de delanteros

A nivel individual, Mikel Oyarzabal está siendo el gran referente ofensivo de España con 2 goles y 1 asistencia entre los tres partidos de la fase de grupos (todos en la primera parte ante Arabia Saudí). Por su parte, Rodri sobresale especialmente en una estadística. Es el quinto futbolista desde 2010 que registra nueve o más pases que rompen líneas defensivas durante la fase de grupos, una lista en la que también aparecen Xabi Alonso (2010), Leo Messi (2022), Joshua Kimmich (2022) y Bruno Fernandes (2026).

En la selección austriaca, el veterano ariete Marko Arnautović ha sido clave para que los austriacos avancen de ronda con dos tantos.

El veterano Arnautovic es el artillero de la selección de Austria / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Los precedentes, una barrera para ambas selecciones

La Selección Española no se ha impuesto en una ronda eliminatoria en un Mundial desde el de Sudáfrica 2010 en el que logró su primer y único título mundialista. Desde entonces, ha caído en fase de grupos en 2014, en octavos en 2018 frente a Rusia en la tanda de penaltis y en 2022 ante Marruecos, nuevamente en octavos y en penaltis.

Austria también quiere romper su propia barrera histórica. Será su primer partido de eliminación directa en un Mundial desde 1954 y afronta el duelo con el objetivo de volver a superar una eliminatoria mundialista más de siete décadas después.