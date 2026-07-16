Los precedentes del España-Argentina: una goleada y un único duelo oficial

España y Argentina son dos viejas conocidas que se han enfrentado en numerosas ocasiones, pero que casi nunca se han puesto a prueba en competición oficial. Lo sucedido con la Finalíssima, programada el pasado 27 de marzo en Catar y aplazada por el estallido de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel (y por las reticencias de la Albiceleste a medirse a la Roja en aquel momento), ha hecho que el duelo entre el campeón de América del Sur (y del mundo) y el campeón de Europa se haya transformado en un desafío a todo o nada en el MetLife de Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio.

La final del Mundial 2026 ofrecerá un duelo entre dos equipos muy distintos a la hora de funcionar sobre el terreno de juego pese a que sus seleccionadores están unidos por una enorme sintonía personal y por la condición de maestro y alumno. La materia primera y la cultura futbolística condicionan los estilos, aunque en último término la España de Luis de la Fuente sea un ejercicio coral a la espera de la explosión de Lamine Yamal mientras que la Argentina de Lionel Scaloni es un coro en torno al incombustible Leo Messi. Ambos han recorrido su camino hasta el MetLife durante un mes y de forma merecida se han postulado para levantar la Copa del Mundo; los europeos desde la solvencia y los americanos desde la pasión. Y después están los antecedentes.

Los antecedentes entre España y Argentina 7-12-1952 · España - Argentina · 0-1

5-7-1953 · Argentina - España · 1-0

24-7-1960 · Argentina - España · 2-0

11-7-1961 · España - Argentina · 2-0

13-1966 · Argentina - España · 2-1

11-10-1972· Argentina - España · 0-1

12-10-1974 · Argentina - España · 1-1

12-10-1988 · España - Argentina · 1-1

20-9-1995 · España - Argentina · 2-1

17-11-1999 · España - Argentina · 0-2

11-10-2006 · España - Argentina · 2-1

14-11-2009 · España - Argentina · 2-1

7-9-2010 · Argentina - España · 4-1

27-3-2018 · España -Argentina · 6-1

Máxima igualdad histórica

Unos antecedentes que al estar plagados de encuentros amistosos pierden peso, aunque las cifras globales arrojan una igualdad absoluta: seis triunfos para cada equipo y dos empates, 19 goles a favor para los españoles, 18 para los argentinos.

Después, cada bando podrá aferrarse a los matices. Argentina puede presumir de que el único choque oficial cayó de su lado (2-1), aunque en la lejana fecha del 13 de julio de 1966 durante la fase de grupos del Mundial disputado en Inglaterra. Luis Artime y Ermindo Onega golearon para la Albiceleste y Pirri fue el autor del único gol de España que quedaría eliminada a las primeras de cambio como tercera del Grupo 2 por detrás de la RFA y la propia Argentina.

España se remitirá al choque más reciente, el del 27 de marzo de 2018, porque además goleó (6-1) al conjunto austral entrenador por Jorge Sampaoli que no pudo contar con Leo Messi porque estaba lesionado. Isco Alarcón logró un hat trick que completaron Diego Costa, Thiago Alcántara y Yago Aspas. Apenas quedan 'supervivientes' ocho años después: Rodri por la Roja y Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso por los albicelestes.

Es obvio que ni estos dos encuentros ni los doce restantes tienen más valor que el estadístico para derezar la previa de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, pero también es una realidad que el domingo, junto al talento individual y colectivo de ambos conjuntos pesará la historia de dos camisetas con mucha más historia que la que transmiten estos catorce precedentes: