Los posibles rivales de España en los cuartos de final del Mundial 2026

La selección española ha dado un paso de gigante en sus aspiraciones mundialistas al vencer a Portugal, una de las grandes favoritas, en el encuentro de octavos. El combinado de Luis de la Fuente avanza a los cuartos de final, que se celebran el próximo viernes 10 de julio a las 21 horas. Su rival en esa eliminatoria saldrá del vencedor del partido entre Estados Unidos y Bélgica, que se disputa este martes 7 de julio a las 2 horas.

El combinado norteamericano, el único anfitrión que continúa en liza, atraviesa un gran estado de forma, después de vencer a Paraguay (4-1), Australia (2-0) y Bosnia (2-0), estos últimos en dieciseisavos. Su única derrota tuvo lugar en la tercera jornada de la fase de grupos contra Turquía (3-2), en un choque donde Pochettino realizó numerosas rotaciones.

El entrenador argentino podrá contar con su máximo goleador, Folarin Balogun. El delantero fue expulsado con roja directa en el duelo de dieciseisavos, pero el Comité Disciplinario de la FIFA entró de oficio este domingo para anular la sanción en una decisión insólita que levanta todo tipo de sospechas, sobre todo tras el mensaje de agradecimiento de Donald Trump a Gianni Infantino y la supuesta llamada entre ambos.

Christian Pulisic lidera a los Estados Unidos en el Mundial / Europa Press

Por su parte, Bélgica aterriza al partido con un subidón tremendo, tras remontar un partido que perdía 0-2 en el minuto 85 y en el que dos de sus jugadores, Trossard y Tielemans, estuvieron a punto de llegar a las manos. Precisamente, el jugador del Aston Villa puso la igualada antes del 90' y sentenció el encuentro desde el punto de penalti en la prórroga, en el minuto 125.

Los 'Red Devils', ya sin su generación dorada que los llevó a las semifinales del Mundial 2018, han dejado dudas, especialmente en la fase de grupos. Sus dos primeros choques terminaron en empate, 1-1 contra Egipto y 0-0 ante Irán. No obstante, se clasificaron como primeros tras derrotar por 5-1 a Nueva Zelanda y en dieciseisavos tiraron de épica para remontar a Senegal (3-2).

Con los deberes hechos, la selección española ya piensa en los cuartos de final del próximo 10 de julio. En el lujo de Los Ángeles, la 'Roja' se medirá a Estados Unidos o Bélgica, en un partido, a priori, más sencillo que el de octavos de final.