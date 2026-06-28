Portugal - Croacia, el duelo que definirá al posible rival de España en octavos

España ya espera rival en dieciseisavos de final. El combinado dirigido por Luis de la Fuente selló el liderato de grupo con la victoria ante Uruguay y se enfrentará en la primera eliminatoria al vencedor del Argelia-Austria que se disputa esta madrugada. Pero siendo optimistas y mirando un poco más allá, la Roja ya sabe quiénes podrían ser sus hipotéticos rivales en octavos de final.

En caso de que España supere la ronda de dieciseisavos frente a las mencionadas Argelia o Austria, a priori dos selecciones de menor nivel que el combinado español, los de Luis de la Fuente se cruzarán en el camino de Croacia o Portugal, evitando al menos hasta la final a Colombia.

El empate a cero entre los cafeteros y los lusos deja al combinado portugués en la segunda plaza del Grupo K y, por tanto, Cristiano Ronaldo y compañía se enfrentarán a Croacia en dieciseisavos de final. Los ajedrezados, por su parte, superaron con sufrimiento a Ghana horas antes para terminar segundos del Grupo L por detrás de Inglaterra.

Y precisamente de ese partido Croacia-Portugal, ambas por el mismo lado del cuadro que España, saldría el hipotético rival de la Roja ya en octavos de la Copa del Mundo.

Noticias relacionadas

En caso de seguir avanzando rondas, el combinado español podría enfrentarse en cuartos a rivales como Bosnia, Estados Unidos o Bélgica, mientras que en 'semis' asoman Francia o Alemania, ambas también por el mismo lado del cuadro.