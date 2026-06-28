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MUNDIAL 2026

Portugal - Croacia, el duelo que definirá al posible rival de España en octavos

Portugueses y croatas se medirán en dieciseisavos de final del Mundial tras ser segundas de grupo; la vencedora de ese cruce podría enfrentarse a la selección española en octavos

Cristiano Ronaldo y su Portugal, posibles rivales de España en octavos

Cristiano Ronaldo y su Portugal, posibles rivales de España en octavos / EFE

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Marc Marín

Marc Marín

España ya espera rival en dieciseisavos de final. El combinado dirigido por Luis de la Fuente selló el liderato de grupo con la victoria ante Uruguay y se enfrentará en la primera eliminatoria al vencedor del Argelia-Austria que se disputa esta madrugada. Pero siendo optimistas y mirando un poco más allá, la Roja ya sabe quiénes podrían ser sus hipotéticos rivales en octavos de final.

En caso de que España supere la ronda de dieciseisavos frente a las mencionadas Argelia o Austria, a priori dos selecciones de menor nivel que el combinado español, los de Luis de la Fuente se cruzarán en el camino de Croacia o Portugal, evitando al menos hasta la final a Colombia.

El empate a cero entre los cafeteros y los lusos deja al combinado portugués en la segunda plaza del Grupo K y, por tanto, Cristiano Ronaldo y compañía se enfrentarán a Croacia en dieciseisavos de final. Los ajedrezados, por su parte, superaron con sufrimiento a Ghana horas antes para terminar segundos del Grupo L por detrás de Inglaterra.

Y precisamente de ese partido Croacia-Portugal, ambas por el mismo lado del cuadro que España, saldría el hipotético rival de la Roja ya en octavos de la Copa del Mundo.

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En caso de seguir avanzando rondas, el combinado español podría enfrentarse en cuartos a rivales como Bosnia, Estados Unidos o Bélgica, mientras que en 'semis' asoman Francia o Alemania, ambas también por el mismo lado del cuadro.

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