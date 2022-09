Portugal ya asume el declive de Cristiano Ronaldo

"Le falta ritmo, le falta confianza, le falta velocidad y le falta competición", lamenta la editorial de 'A Bola' El delantero del United quiere prolongar su carrera como internacional al menos hasta la Eurocopa de 2024

En pocos días, Cristiano Ronaldo ha vivido las dos caras del fútbol: si antes del partido ante la selección de la República Checa (0-4) fue homenajeado por la federación lusa por ser el máximo goleador histórico a nivel de selecciones, tras la derrota ante España (0-1) recibió numerosas críticas por parte de la prensa, que ya asume como inevitable su declive.

Ya antes del partido ante España, el diario 'A Bola' publicó un reportaje muy significativo, que ocupó la portada: 'Más Portugal, menos Ronaldo'. De manera pormenorizada, se detallaba la trayectoria goleadora de CR7 y se reflejaba que su peso como goleador en la selección ha ido disminuyendo notablemente en los últimos meses.

Las críticas arreciaron tras el 0-1 ante España. "Es indefendible que haya jugado el partido completo", escribe el periodista Vítor Serpa en la editorial de 'A Bola', "le falta ritmo, le falta confianza, le falta velocidad y le falta competición".

"Si la idea es defender la imagen del jugador, el resultado fue precisamente el contrario. Se aviva una discusión que se prolongará hasta Catar", añade.

La prensa portuguesa coincide en señalar que Ronaldo no debió jugar el partido completo. "Si el balón hubiese entrado, Fernando Santos podría agarrarse a eso para explicar por qué no retiró a Cristiano Ronaldo del campo cuando era evidente que Portugal necesitaba once jugadores para frenar la avalancha de los jugadores españoles en el centro del campo y para dar frescura al ataque. Ronaldo aún es un jugador importante, pero no puede ser intocable", escribe por su parte el periodista Jorge Maia en 'O Jogo'.

No debió jugar los 90 minutos

En la contraportada del citado diario deportivo, Vítor Santos recuerda que en el partido de Braga, "Portugal pareció huérfano de un jugador que estaba en el campo, Cristiano Ronaldo".

"El capitán se esforzó mucho, pero al contrario de lo que sucedió tantas veces, no logró resolver él solo un problema que es de todos. Y si es de todos, vale la pena, cuando CR7 no está bien, apostar antes por alguna alternativa", añade.

En 'A Bola', un titular refleja el estado anímico de Cristiano. "¿A quién tocó el cielo no le está permitido volver a la Tierra?".

En el texto, se incide en que Cristiano "está lento, previsible y aún no ha recuperado su olfato de gol", aunque se recuerda que "siempre será un monstruo del fútbol mundial". El diario portugués asume que "muy probablemente debió empezar en el banquillo el partido ante España".

Pese a todo, Cristiano ya ha dejado dicho que quiere seguir compitiendo al máximo nivel con su selección: a sus 37 años, estará en el Mundial de Catar, pero también estará, según prometió, en la Eurocopa de 2024.