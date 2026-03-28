Portazo en el debate de la portería de España

“No seáis impacientes, tenemos el lujo de tener a cuatro grandes porteros, que además contamos con la suerte de que se llevan muy bien”, fue el mensaje que quiso lanzar Luis de la Fuente sobre el “morbo” de la portería, pero si algo quedo claro en el partido ante el Serbia en Villarreal es que Unai Simón será el ‘1’ de la Roja.

De la Fuente quiso ser diplomático, pero se le vieron claras sus intenciones: “Unai Simón es indiscutible”, y defendió su trayectoria en el combinado nacional, donde es uno de los capitanes del equipo.

Unai Simón disputó los 90 minutos en Villarreal. Fue una manera marcar los galones. En el primer partido estuvo bajo palos y De la Fuentre no lo movió. No hubo rotación con el resto, por lo que David Raya y Álex Remiro visionaron todo el encuentro desde el banquillo.

Ante Egipto la historia será distinta. Unai ya tiene la tranquilidad de que el debate de cara al Mundial ha quedado zanjado, salvo contratiempo inesperado, y llegará el turno para los ‘outsiders’.

David Raya

En este caso, todo apunta a que David Raya será el titular. “En Inglaterra lo consideran el mejor portero del mundo”, dijo De la Fuente sobre el catalán. La gran duda está en si aprovechará los ocho cambios para rotar, a diferencia de lo que hizo en Villarreal.

“Es un puesto muy delicado y no me gusta mucho hacer cambios”, se justificó el riojano por no haber dado la alternativa a ninguno de los otros dos guardametas durante el partido. Unai Simón estuvo los 90 minutos y, como es habitual con la Roja, a muy buen nivel.

Con jerarquía mandare al resto de compañeros y parar las ocasiones de gol de los serbios. Se vio a un Unai Simón muy serio, sin la irregularidad que he mostrado en algunos encuentros esta temporada con el Athetic Club.

En este escenario, Joan Garcia, que no entró en la convocatoria de 26 jugadores inscritos para el choque, ya sabe ue deberá pelear con Álex Remiro por el puesto de tercer portero. Los roles han quedado muy definidos de entrada. Unai Simón será el ‘1’, mientras que David Raya será su alternativa.

La situación de Joan Garcia

En Cornellà puede llegar alguna pista si De la Fuente se atreve con la opción de situar a Joan Garcia bajo palos en el transcurso del encuentro. Sería extraño que el míster dejara sin minutos a algunos jugadores en este parón, aunque en la portería puede existir la excepción.

En Villarreal debutaron Víctor Múñoz, con gol incluido, y Christian Mosquera. El siguiente que queda por estrenarse es en Ander Barrenetxea y luego podría llegar la ocasión para Joan Garcia.

El de Sallent está con mucha ilusión de estrenarse en la que fue su casa durante tantos años. Un RCDE Stadium que se prevee con muy buena entrada, como ocurrió en La Cerámica, para una afición que está ilusionado con un equipo que aspira abiertamente al título de campeona del mundo.

Joan ha sido internacional en todas las categorías inferiores, debutó en la sub-21 con De la Fuente, y se colgó el oro olímpico en París, si bien el titular fue Arnau Tenas.

Una titularidad que habría sido para Joan Garcia de no ser por una inoportuna lesión en la espalda, tal y como explicó el seleccionador Santi Denia, en una entrevista en SPORT. El portero catalán siempre ha tenido paciencia y ahora confía en hacer un gran rush final de temporada para acudir a la Copa del Mundo.

No lo tendrá fácil, eso sí, con un Álex Remiro que puede ganar la final de la Copa del Rey y que está ayudando a la Real Sociedad a escalar posiciones para llegar a Europa. Remiro ha tenido una trayectoria ascendente con la Real Sociedad esta campaña motivado también por el fin de fiesta del Mundial.

Remiro, por cierto, es uno de los objetivos del Barça para reforzar la portería. Los dos rivales en la portería de España, pueden repetir esta competencia en el conjunto blaugrana la próxima temporada. Cabe recordar que Remiro termina contrato con la Real Sociedad en junio del 2027 y este verano debe moverse o podrá marcharse con la carta de liberad.