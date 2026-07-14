¿Por qué no juega Pedri hoy en el Francia - España de semifinales del Mundial 2026?

España se enfrenta a Francia hoy martes 14 de julio en busca de un billete hacia la final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente afronta el mayor desafío hasta la fecha con el objetivo de situarse a apenas un paso de volver a conquistar la Copa del Mundo el próximo domingo 19 de julio en un partido en el que deberían medir sus fuerzas ante la ganadora del cruce entre Inglaterra y Argentina.

Como ya sucedio en cuartos de final contra Bélgica, el seleccionador nacional vuelve a sorprender dejando a Pedri en el banquillo. El centrocampista del Barça, clave en los primeros compases del torneo, cede su lugar en el once a Fabián Ruiz. Se trata de una decisión puramente táctica, ya que el canario está en plenas condiciones físicas, entrenando con normalidad y disputando un número importante de minutos en la pasada eliminatoria.

Con el cambio de piezas de Pedri por Fabián, Luis de la Fuente apuesta por un perfil más físico y con mayor presencia en el área contraria, tal como quedó demostrado con su gol contra Bélgica. Además, reservar al azulgrana supone guardarse un valioso as bajo la manga para poder revolucionar el partido en el segundo tiempo.

Fabián dejó su puesto a Pedri en el segundo tiempo del España-Bélgica / SCOTT STRAZZANTE / EFE

Respecto al motivo de la suplencia, se pueden tomar como referencia las explicaciones posteriores al partido de cuartos de final. "Fue suplente ante Bélgica no porque esté mal. En ese partido necesitábamos la fuerza de Fabián y queríamos aprovechar que, cuando el partido cambiase, aprovechar el talento de Pedri y tener más posesión de balón y mayor posesión de juego. Queríamos su calma y el partido salió tal y como habíamos planeado".

Noticias relacionadas

Respecto al papel de Pedri, el seleccionador nacional dejó claro que no espera que desempeñe el mismo rol que con el Barça. "Pedri no puede jugar con nosotros como juega en el Barça. Nuestra idea de juego es diferente. Podemos tener ciertas similitudes, pero es diferente. Nosotros tenemos a Rodri o Zubimendi, que condiciona el comportamiento del que tiene al lado. No puede jugar como en su equipo porque demandamos otra cosa y tiene otro desarrollo de la idea futbolística. Pedri, por su capacidad y talento, puede jugar de '6', '8' o '10'"