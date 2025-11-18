A poner el broche de oro a la clasificación mundialista

La selección española quiere poner la guinda a su brillante clasificación para el Mundial 2026 con una victoria ante Turquía. La Roja puede cerrar esta fase con más de los 19 goles que lleva actualmente, con un pleno de victoria, y sin haber encajado ningún gol. Unos registros que la convierten en una de las favoritas para la próxima Copa del Mundo.

En realidad, España es la selección número uno en el ranking FIFA por delante de Argentina y lo ha demostrado con su gran fútbol en los últimos años. El principal artífice de esta trayectoria es Luis de la Fuente. El riojano cogió a un equipo tocado anímicamente tras su eliminación frente a Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar y lo ha levantado hasta proclamarlo campeón de Europa, de la Nations League, además de alcanzar otra final de este prestigioso torneo, con derrota en los penaltis ante Portugal.

Luis de la Fuente solo ha perdido un partido oficial, frente a Escocia, y lleva una racha de 30 partidos sin conocer la derrota en lo que es un récord dentro del fútbol español, que estaba en poder de Vicente del Bosque con 29. De llegar a los 31 ante Turquía, igualaría el récord mundial que está en poder de Italia.

Fabián lleva 40 partidos sin perder con España / Julio Muñoz / EFE

Un gran ejemplo del excelente camino de España es el caso de Fabián Ruiz, quien puede encadenar 41 partidos con la selección española sin perder, aunque todo apunta a que el centrocampista del PSG será uno de los que va a rotar.

Unai Simón, con molestias

De la Fuente dijo que saldrá con el mejor once posible, que "aquí no se regala nada", pero las rotaciones son obligadas para evitar de cargar las piernas de los futbolistas para un duelo que debe ser un puro trámite. España debería perder por siete goles o más para quedarse sin el primer puesto del grupo y caer en la repesca.

Alguna rotación parece inevitable, como en la portería, ya que Unai Simón arrastra un golpe. No es nada serio, pero David Raya tendrá su oportunidad. El portero del Arsenal se ha ganado con creces ocupar el puesto de número 1 de la Roja con su rendimiento en el conjunto inglés.

David Raya se ha ganado la titularidad / ADAM VAUGHAN / EFE

En defensa, la baja de Huijsen evita una rotación completa. Un central deberá repetir y todo apunta que será Cubarsí para que de esta manera descanse un jugador más veterano como Laporte. Cubarsí y Vivian serían la pareja de centrales. En los laterales estarían Marcos Llorente y Grimaldo.

En la medular hay más dudas. Si Zubimendi se queda en el banquillo, Aleix Garcia, del Leverkusen, es su sucesor natural ya que Rodri ni tan siquiera fue convocado. Para los interiores hay más dudas, aunque Fermín López se ha ganado tener un sitio con otro joven como es Pablo Barrios.

Contra Arda Güler

En ataque, Dani Olmo es otro de los jugadores al que De la Fuente quiere cuidar y darle minutos, mientras que Borja Iglesias o Samu actuarían de arietes con Yéremi Pino por la derecha.

Otra opción es la del bético Pablo Fornals, un jugador muy polivalente que puede moverse por zonas del centro del campo o de la delantera.

España se enfrentará a una Turquía también con bajas, aunque tendrá en la media punta a Arda Güler. El media punta del Real Madrid es la principal amenaza otomana de un equipo que llega con sus deberes hechos, que no eran otros que obtener la plaza de la repesca. Ganar de siete goles ni tan solo se contempla.

Arda Güler es la estrella de Turquía / TOLGA BOZOGLU / EFE

La Cartuja no estará llena, pero la selección siempre tiene una química especial con Sevilla. La última clasificación para el Mundial del 2022 fue también en este estadio ante Suecia con Luis Enrique y se celebró a lo grande. También es cierto que aquella España llegaba al último partido con la obligación de como mínimo empatar para pasar a la Copa del Mundo y ganó con un gol in extremis de Álvaro Morata.

España, por tanto, cerrará una fase de clasificación brillante y que ha provocado que sea la admiración de todo el mundo del fútbol.