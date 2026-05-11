Polonia - España: a que hora y dónde ver la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino 2026 hoy gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Polonia hoy lunes 11 de mayo en el Inver Park de Larne para disputar el último de los tres partidos que componen la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino 2026. 'La Rojita', cinco veces campeona de la competición continental, afronta su última oportunidad de conseguir acceder a la fase final y situarse a apenas dos partidos del objetivo de volver a sentarse en el trono continental.

La selección dirigida por Mila Martínez inició con buen pie su andadura en Irlanda del Norte al imponerse ante Finlandia por un incontestable 4-0, pero la derrota por la mínima ante Francia en el segundo partido torpedea sus opciones de acceder a semifinales como primera de grupo. La clasificación a la siguiente ronda todavía es posible, pero para ello es obligatorio puntuar en el último partido de la fase de grupos.

El próximo rival de la selección española en la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino será Polonia en un partido que decidirá que selección asegura la segunda posición del grupo B. 'La Rojita' parte con ventaja gracias al average favorable de +3 frente al -4 de las polacas, cuya única opción de protagonizar el 'sorpasso' pasa por llevarse los tres puntos.

Polonia, próximo rival de España en el Europeo sub-17 femenino / @laczynaskobieca

¿A qué hora juega España contra Polonia hoy en el Europeo sub-17 femenino?

El partido entre España y Polonia , correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino, se disputará hoy lunes 11 de mayo a las 16:00 horas (CEST).

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¿Dónde ver el Polonia - España gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 3 de la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino entre España y Polonia se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.