Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de la selección española y el Mundial, en directo: sigue toda la radio deportiva

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"Koke ha sido el mejor centrocampista español"
Amaro en 'La Tribu': "Koke ha hecho una Liga mucho mejor que Pedri y que Zubimendi. Ha sido el mejor centrocampista español".
"Los jugadores tienen que hacer menos para acudir a la selección"
Javier Amaro en 'La Tribu': "No hablo de una campaña antimadridista, hablo de que los jugadores del Barcelona tienen que hacer mucho menos que otros para acudir a la selección. Por lo que sea".
"La idea del Rey ha sido increíble"
Oído en Radio MARCA: "No sé de quién ha sido la idea del Rey, pero me parece una idea increíble. Mi enhorabuena a la comunicación de la RFEF. Ha habido mucho nivel".
España tiene opciones de ganar el Mundial
Oído en Radio MARCA: "España es el principal candidato a ganar. Francia y Argentina están en el mismo nivel más o menos, pero creo que España está muy bien".
"Barça 8, Real Madrid 0, y ¡Visca Cataluña!"
Raúl Varela en 'La Tribu': "Al conocer los 26 elegidos del Mundial, vinieron las dudas. Ningún futbolista del Real Madrid, citación histórica. Y media plantilla del FC Barcelona. Carvajal no va, ni Huijsen, ni siquiera Gonzalo García, injustamente tratado por Arbeloa. La paradoja es curiosa: Barça 8, Real Madrid 0, y ¡visca Cataluña!"
La convocatoria ha sido justa
David Sánchez en Radio MARCA: "Te guste más o menos, pero hay que reconocer que De la Fuente ha sido justo. Ha llamado a los mejores. Puede sorprender que no haya madridistas, pero si analizas la temporada, te das cuenta de que casi no juegan futbolistas españoles".
Luis de la Fuente tiene el 11 inicial del primer partido
Roberto Gómez en 'La Tribu': "Me dijo De la Fuente que ya tiene el once inicial del primer partido. El entrenador lo tiene muy claro".
"Cuantos menos madridistas haya, mejor"
David Sánchez en 'La Tribu': "Huijsen es un gran jugador, pero ha hecho una temporada lamentable. Carvajal es increíble, pero las lesiones le han sentenciado. Cuantos menos madridistas haya, mejor. Siempre quieren más y no se conforman. Tal y como han jugado esta temporada no merecen jugar".
"España está preparada para ganar el Mundial"
Roberto Gómez en Radio MARCA: "Felicidades, me parece una lista perfecta y espectacular. Estamos preparados para ganar el Mundial".
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¡Buenos días! Empezamos con un nuevo directo de oído en las radios.
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