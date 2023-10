La polémica del España - Escocia: ¿Por qué anula el árbitro el gol de McTominay?

El colegiado del partido ha anulado el gol de Escocia que adelantaba a los visitantes El 0-1 complicaba más las opciones de clasificación como primera de grupo de España

El partido entre España y Escocia no ha estado exento de polémica. Esta vez, a favor de los intereses de la Roja. Corría el minuto 60' cuando McTominay, jugador del Manchester United, ha colocado un centro-chut de una falta muy cerrada en el fondo de la red de Unai Simón. La acción, no obstante, ha sido imbalidada por fuera de juego de Jack Hendry tras la revisión del VAR.

El conjunto entrenado por Luis de la Fuente ha podido respirar tranquilo después de que el colegiado del choque, Serdar Gözübüyük, haya señalado posición ilegal del central escocés al considerar que su posición -llega a tocar el pecho de Unai - ha molestado al arquero del Athletic de Bilbao.

¿QUÉ DICE LA NORMA?

La norma FIFA sobre el fuera de juego se centra en la posición del jugador en el momento en que se juega el balón. El fuera de juego posicional en sí mismo no se considera una infracción, a menos que el jugador en posición de fuera de juego esté interfiriendo o afectando de alguna manera al juego o al oponente, incluyendo al portero. La regla específica que aborda esta situación se encuentra en la Ley 11 - Fuera de juego del Reglamento de Juego de la FIFA.

Según la Ley 11, un jugador en posición de fuera de juego solo será sancionado si, en opinión del árbitro, interfiere en el juego, afecta a un oponente o obtiene una ventaja de su posición. En el contexto de molestar al portero, esto puede suceder si el jugador en posición de fuera de juego, incluso si no toca el balón, distrae o bloquea la visión del portero de una manera que dificulta su capacidad para reaccionar ante el balón.

En resumen, un jugador en posición de fuera de juego que no interfiere con el juego o no afecta a los oponentes, incluyendo al portero, no será sancionado. Sin embargo, si se considera que su posición afecta negativamente la capacidad del portero para jugar el balón, se sancionará el fuera de juego. La interpretación de esta regla puede variar según el árbitro y las circunstancias específicas del juego.