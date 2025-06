Un póker de Pablo García conduce a España a la final del Europeo sub-19

En el minuto 89 del partido Alemania ganaba (1-2) a España. Si en aquel momento alguien hubiera apostado a que el encuentro de semifinales del Europeo sub-19 acabaría con un resultado escandaloso (6-5) nadie lo habría creído.

El fútbol es tan imprevisible que hechos como el que ha sucedido en Bucarest son posibles en este deporte. La selección de Paco Gallardo se ha clasificado para la final con un recital individual de Pablo García (cuatro goles) y una exhibición portentosa de Jan Virgili en la prórroga.

España y Alemania intentaron des del principio imponer su juego en un encuentro con un ritmo bajo muy condicionado por el calor que sufrían ambos conjuntos en Bucarest. El blaugrana Andrés Cuenca fue el jugador de la selección española más destacado en el primer tiempo. El andaluz lució su creatividad ofensiva pero también reivindicó sus capacidades defensivas.

Un ritmo creciente

Alemania no echó de menos la ausencia por lesión del mediapunta del Barça Noah Darvich y fue Brunner quién asumió el liderazgo ofensivo de los germanos. El extremo alemán generó mucho peligro por la banda derecha pero el 0-1 llegó curiosamente por la otra banda. Elmala superó al barcelonista Alexis y el ariete Moerstedt no perdonó. Era el minuto 27 y España no tardó demasiado en reaccionar. Pablo García forzó un penalti que no supo aprovechar Cordero. El portero Heide se lució con una intervención espectacular.

Cuenca es un pilar de la Sub-19 / RFEF

El partido entró en una nueva dimensión cuando se cumplía la hora de encuentro. El bético Pablo García sacó la varita mágica con un gol olímpico bestial. El extremo zurdo logró sorprender al portero alemán con un golpeo de balón con la zurda estelar. Era solo la primera muestra de su inmenso talento. La selección alemana resistió ante la reacción de la 'rojita' que rozó el segundo gol con un remate al poste de Cuenca. Los germanos no se inmutaron y volvieron a avanzarse con un gol que anotaba a la contra Elmara cuando solo faltaban trece minutos para el final.

La magia de Pablo García

La locura estaba a punto de desatarse y con la irrupción de los blaugranas Tomi Marqués y Quim Junyent el juego fluyó a otro nivel. Pablo García, enchufadísimo, anotaba el segundo y el tercero de España en el añadido en un margen de tres minutos.

El empate era de oportunismo mientras que el 3-2 llegaba producto de una definición de lujo. La sub-19 española había hecho lo más difícil pero el guionista del partido estaba juguetón y en la última acción de la prolongación un doble error de Raúl Jiménez y cuenca acabó con un auto-gol del central andaluz.

La prórroga todavía tendría más emoción y goles. Una falta de Pablo García al poste la aprovechaba el centrocampista del Barça Tomi Marqués para volver a avanzar al combinado español. Alemania cogió aire y en tres minutos el potente delantero del Hoffenheim le dio la vuelta a la tortilla. Moerstedt se aprovechaba primero de un rebote y a continuación de una genialidad de Malanga para situar un preocupante 4-5 para España.

Jan Virgili se sale en la prórroga

Los de Paco Gallardo tenían todavía una bala en la récamara. Jan Virgili estaba fresco y la velocidad del extremo blaugrana resultó diferencial. Él solito fue capaz de volver a darle la vuelta a la semifinal. Después de una jugada brillante el ex del Nàstic remataba al larguero pero justo después se fue de todos en una maniobra brillante y superó al portero alemán. España había empatado a cinco pero todavía quedaba la guinda al pastel.

Jan Virgili fue un revulsivo estelar / UEFA

Jan volvió loca a la zaga germana y Pablo García redondeó su tarde mágica anotando su cuarto gol. Era el póker del mediapunta andaluz y el definitivo 6-5 para España. De esta manera se cerraba un partido formidable en el que el talento y los giros de guion se unieron para sellar en encuentro que merece pasar a la historia de este deporte.