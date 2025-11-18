Un pletórico Dani Olmo se reencuentra con el gol

Si algún futbolista tenía ganas de reivindicarse, éste era Dani Olmo. El egarense abrió el camino del gol de la selección española y completó unos primeros 45 minutos de altísimo nivel para la selección española contra Turquía. Arrancando por la izquierda pero con gran movilidad para centrar su posición y prácticamente ejercer como un delantero más, el azulgrana se reencontró con el gol y pudo marcar alguno más.

Su cara de liberación tras celebrar el 1-0 lo decía todo. También la alegría de Luis de la Fuente y su staff técnico, que le tienen una gran confianza y consideración. Cuando solo se habían jugado 4 minutos de partido, Olmo aprovechó el centro de Cucurella y la 'pifia' de Fabián en el intento de disparo fue aprovechado para el de Terrassa para, con un sutil y efectivo movimiento, colocársela con la zurda y darle con la derecha al fondo de la red.

Un gol muy necesario

Olmo no marcaba con la selección española desde la semifinal de la pasada Eurocopa ante Francia, el gol del 2-1 definitivo, y con el Barça, su última diana fue en el 3-0 ante el Getafe, partido el disputado en el Estadi Johan Cruyff en el que también sumó una asistencia, a su compañero en el Barça y en la selección española, Ferran Torres.

Necesitaba, y mucho, este gol. Su tanto número 12 en 46 partidos con la selección española desde que debutó en noviembre de 2019. Según datos de Opta, un registro que solo superan Ferran Torres (23 goles), Álvaro Morata (21) y Mikel Oyarzabal (21).

Pero no quiso quedarse aquí el azulgrana, que disfrutó de dos grandes ocasiones de gol en minutos eléctricos. Y es que cuando está en plena forma y enrachado, es un futbolista de altísimo nivel. Solo dos 'vuelos' sin motor del meta Bayindir le impidieron celebrar más goles en la primera mitad. Y en apenas dos minutos, cumplida la media hora de partido.

Primero, con un control de fantasía con el tacón y el zurdazo para enviar a córner el meta turco. Y a la salida del saque de esquina, un brutal empalme con la derecha desde la frontal que Bayndir sacó con la punta de los dedos. Una actuación muy esperanzadora.